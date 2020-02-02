Помпео рассказал Назарбаеву о результатах визита в Казахстан и состоявшихся переговоров

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Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Майкл Помпео рассказал Нурсултану Назарбаеву о результатах визита в Казахстан и состоявшихся переговоров, сообщает elbasy.kz.

«У меня состоялись великолепные встречи и хорошие переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Казахстана. Вы являетесь давним другом США. Между нашими странами сложилось взаимовыгодное партнерство. Позитивные изменения в Казахстане – это Ваша личная заслуга. Уровень развития Вашей страны впечатляет», — сказал на встрече с Нурсултаном Назарбаевым Государственный секретарь США Майкл Помпео в воскресенье.

Назарбаев отметил совместные усилия и предпринятые меры по укреплению стратегического партнерства двух государств.

«На заре независимости нами было заключено соглашение с компанией «Шеврон». С этого момента американские инвестиции пришли в Казахстан. Сегодня у нас функционирует 410 совместных предприятий. Объем американских инвестиций превысил $45 млрд», — сказал Елбасы.

Во время беседы Помпео передал приветствие президента США Дональда Трампа в адрес первого президента Казахстана.

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