Алматы. 2 февраля. КазТАГ – Теракт произошел в Лондоне, сообщила полиция города в своем Twitter-аккаунте.

«В южной части столицы Великобритании в районе Стретем произошел теракт. Несколько человек получили ранения. Нападающий бросался на прохожих с ножом и был застрелен полицейскими», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Полиция квалифицирует произошедшее терактом.

На появившихся кадрах ролика видно, как вооруженные люди укрываются за машиной, подъезжает автомобиль с полицейскими, которые подходят к лежащему на тротуаре телу, после чего сразу же отбегают и начинают разгонять людей.

Сами пользователи поясняют, что на теле террориста могло быть закреплено взрывчатое устройство.

«Число пострадавших пока не названо», — заключили представители органов правопорядка.