Антикоррупционеры возобновляют расследование против дочерей и братьев Абишева

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Антикоррупционеры возобновляют расследование против дочерей и братьев бывшего председателя комитета водных ресурсов министерства сельского хозяйства Ислама Абишева, сообщил его адвокат Макиш Ескараев.

«В ходе судебного следствия в течение четырех месяцев мы разбиваем каждый пункт обвинения в отношении Абишева. Каждый абзац обвинения не соответствует действительности. В этот момент антикоррупционная служба обратно возобновляет уголовное дело, двух дочерей, двух братьев Абишева, самого Абишева и Тукиева признают подозреваемыми в приготовлении на дачу взятку. Чтобы вы понимали, санкция по этому преступлению – от 10 до 15 лет лишения свободы», — сообщил в понедельник Ескараев корреспонденту агентства после пресс-конференции в Нур-Султане.

По мнению стороны защиты, само по себе существование этого дела в производстве антикоррупционной службы является «провокационным средством оказания давления не только на Абишева через его родственников, но и определенным должностным на лица надзорного органа и судебной власти с целью создания иллюзионного суждения о том, что на самом деле Абишев Ислам Алмаханович и его близкие родственники являются коррупционерами».

Ранее защита Абишева заявила, что есть основания подозревать следователей антикоррупционной службы РК в прослушивании

конфиденциальных разговоров с их подзащитным.

Напомним, 15 марта 2019 года МИА КазТАГ сообщило, что Абишев отстранен от должности. При этом в минсельхозе, где предоставили указанную информацию, сведениями о задержании Абишева на тот момент официально не располагали. Позже стало известно, что бывший чиновник подозревается в получении «отката» в Т60 млн от разыгранного конкурса по реконструкции Соколовского группового водопровода и строительству разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением (вторая очередь). Работы были запланированы в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, а общая стоимость лота составила около Т6 млрд.

Абишев возглавлял комитет по водным ресурсам минсельхоза с февраля 2012 года по июль 2013 года, после чего возглавлял некоторое время ассоциацию «Корпорация Батсу» (с августа 2013 года по апрель 2014). В апреле 2014 года Абишев вновь был назначен на пост председателя комитета по водным ресурсам.

21 января 2020 года Абишев пообещал назвать заказчика его уголовного преследования в случае обвинительного приговора в отношении него. Также адвокат Ескараев сообщил, что уголовное дело в отношении Абишева не было зарегистрировано следствием в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). По словам юриста, в отношении Азамата Шаймереденова, подавшего заявление в антикоррупционную службу против Абишева, было прекращено уголовное дело о неуплате налогов с ущербом государству в размере около Т1 млрд.