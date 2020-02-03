Защита Абишева подозревает антикоррупционеров в прослушке встреч с подзащитным

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Защита бывшего председателя комитета водных ресурсов министерства сельского хозяйства Ислама Абишева подозревает антикоррупционную службу РК в прослушке конфиденциальных встреч со своим подзащитным в следственном изоляторе.

«Речь идет о какой-то стенограмме, которая якобы была записана с защитниками. Об этой стенограмме нам пока ничего не известно, поскольку следователь нам ее пока не предъявил. Там якобы записаны разговоры Абишева со своими защитниками. Исходя из смысла задаваемых нам вопросов, как бы они записали разговор Абишева с его защитниками в условиях следственного изолятора. Там якобы в этом разговоре якобы имеется информация, что Абишев намеревается давать кому-то взятку для того, чтобы его дело решили положительно», — сообщил в понедельник после пресс-конференции в Нур-Султане защитник Абишева адвокат Саян Жунисбаев.

В распространенном на пресс-конференции пресс-релизе говорится, что антикоррупционная служба РК, «подозревая Абишева и его близких родственников в коррупционном сговоре, то есть в собирании денег в особо крупном размере для якобы дачи в качестве взятки компетентным должностным лицам имеет ввиду записанные в ходе проведения негласных следственных действий (НСД) конфиденциальные разговоры между Абишевым и его защитниками».

«Так сам факт проведения НСД в ходе конфиденциального разговора Абишева и его защитников является прямым ущемлением его прав на конфиденциальную встречу со своими защитниками, то есть свободно пользоваться помощью адвоката (защитника), которое закреплено в части 3 статьи 16 Конституции РК и пункте 1 части 2 статьи 70 РК, где указано, что защитник имеет право на конфиденциальную встречу со своим подзащитным в неограниченном количестве времени», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что негласные следственные действия в условиях конфиденциальной встречи Абишева со своим защитником были проведены с нарушением норм уголовно-процессуального закона, так как не было обязательного поручения следователя о проведении НСД.

Ранее стало известно, что на судебных прениях старший прокурор генеральной прокуратуры Саламат Сулейменов запросил наказания для подсудимых: Исламу Абишеву – 11 лет лишения свободы, Серику Тукиеву – восемь лет лишения свободы.

Также стало известно, что ранее вышедший на больничный председательствующий судья Кажымукан Мекемтас назначил продолжение прений на 4 февраля 15.00.

Напомним, 15 марта 2019 года МИА КазТАГ сообщило, что Абишев отстранен от должности. При этом в минсельхозе, где предоставили указанную информацию, сведениями о задержании Абишева на тот момент официально не располагали. Позже стало известно, что бывший чиновник подозревается в получении «отката» в Т60 млн от разыгранного конкурса по реконструкции Соколовского группового водопровода и строительству разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением (вторая очередь). Работы были запланированы в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, а общая стоимость лота составила около Т6 млрд.

Абишев возглавлял комитет по водным ресурсам минсельхоза с февраля 2012 года по июль 2013 года, после чего возглавлял некоторое время ассоциацию «Корпорация Батсу» (с августа 2013 года по апрель 2014). В апреле 2014 года Абишев вновь был назначен на пост председателя комитета по водным ресурсам.

21 января 2020 года Абишев пообещал назвать заказчика его уголовного преследования в случае обвинительного приговора в отношении него. Также адвокат Ескараев сообщил, что уголовное дело в отношении Абишева не было зарегистрировано следствием в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). По словам юриста, в отношении Азамата Шаймереденова, подавшего заявление в антикоррупционную службу против Абишева, было прекращено уголовное дело о неуплате налогов с ущербом государству в размере около Т1 млрд.