Более 200 производителей нефти и газа обанкротились в Северной Америке за пять лет

Алматы. 3 февраля. КазТАГ – С 2015 по 2019 год в Северной Америке обанкротились 208 производителей нефти и газа, сообщает OilPrice.com.

«Юридическая компания Haynes and Boone опубликовала обновленный отчет о банкротстве в сфере энергетики. Этот отчет охватывает банкротства североамериканских производителей нефти и газа, нефтесервисных услуг и банкротство представителей среднего бизнеса с начала 2015 по 2019 годы. За указанный пятилетний период 208 производителей нефти и газа объявили о банкротстве общая сумма долга составила около $121,7 млрд», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в 2015 и 2016 годах была начальная волна банкроств, когда из-за падения цен на нефть закрылось более 100 компаний. Поскольку цены на нефть несколько восстановились после 2016 года, количество банкротств снизилось до 24 в 2017 году и до 28 в 2018 году.

Однако, в IV квартале 2018 года произошло резкое падение цен на нефть, которое продолжалось до 2019 года. Это привело к скачку числа банкротств в 2019 году до 42.

По информации Haynes and Boone, вспышка коронавируса может привести к новой волне банкротств в нефтегазовой сфере.

«Теперь мы можем добавить растущую вспышку коронавируса в качестве проблемы для производителей нефти, поскольку это помогло снизить цены на нефть на 10% за последнюю неделю. Если эта тенденция сохранится – и, учитывая, что цены на природный газ также торгуются на крайне низких значениях – 2020 год, вероятно, станет еще одним годом банкротств для финансово ограниченных производителей нефти и газа», — отмечается в публикации.