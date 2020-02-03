Сразу два наших могулиста – призеры этапа Кубка мира, казахстанские теннисисты в полуфинале турнира «Большого шлема», рядом с пьедесталом почета юниорского ЧМ по биатлону и три подряд победы хоккейного «Барыса»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фристайл: у Галышевой – «серебро», у Рейхерда – «бронза»

Наша соотечественница Юлия Галышева, как и неделей раньше, стала серебряным призером этапа Кубка мира, который прошел опять же в Канаде, но на сей раз в Калгари. Она снова уступила только действующей олимпийской чемпионке француженке Перрин Лаффон. Бронзовая медаль досталась победительнице предыдущей Олимпиады 2016 года канадке Жюстин Дюфур-Лапойнт. В стартовом круге, квалификационном, Галышева показала третий результат, а в первом финале, к участию в котором допускаются шесть сильнейших могулисток, получила лучшую оценку. Наконец, по итогам решающих заездов она немного проиграла француженке – 80,69 против 81,22. У расположившейся следом за ними канадки 79,94.

После пяти уже прошедших этапов Кубка мира в общем зачете уверенно лидирует Лаффон, которая имеет максимально возможное количество очков – 500. Второй идет Галышева – 262. Третье место занимает Дюфур-Лапойнт – 229.

На снимке: Дмитрий Рейхерд (фото с официального сайта FIS)

По завершении соревнований мужчин в Калгари впервые в нынешнем сезоне на пьедестал почета поднялся казахстанец. Дмитрий Рейхерд, который ранее становился 6-м и 4-м, на сей раз добрался до «бронзы». В решающей стадии он получил от судей оценку 84,19. Лучше него выступили только обладатель Кубка мира последних восьми лет, олимпийский чемпион канадец Микаэль Кингсбери (89,09) и швед Вальтер Валлберг (85,10). Двукратный чемпион мира японец Икума Хоришима стал 5-м. Остальные казахстанцы, включая имеющего олимпийский опыт Павла Колмакова, расположились в конце четвертой десятки и ниже.

В общем зачете Кубка мира у Рейхерда стало 177 очков, и он по-прежнему занимает 6-ю позицию. Выше него находятся Кингсбери – 480, Хоришима – 365, француз Бенджамин Каве – 256, Валлберг – 204, а также австралиец Мэтт Грэм – 196.

В конце этой недели там же, за океаном, но в США, состоится следующий этап Кубка мира. В его программе будут соревнования не только в одиночном могуле, но и в парном, который является неолимпийской дисциплиной.

Теннис: казахстанская пара в полуфинале Australian Open

На первом в нынешнем году турнире «Большого шлема» – открытом чемпионате Австралии – казахстанцы Михаил Кукушкин и Александр Бублик, выбыв из турнира мужчин-одиночников уже после поединков стартового круга, реабилитировались в парном разряде. Они добрались до полуфинала, что следует расценить как большой успех. Есть надежда на то, что этот дуэт скажет свое веское слово и в розыгрыше Кубка Дэвиса (уже скоро, в начале марта, наша команда в борьбе за право участвовать в финальной стадии встретится с нидерландской), и, возможно, на летней Олимпиаде-2020.

На снимке: Александр Бублик и Михаил Кукушкин

В 1/32 финала нашим теннисистам в соперники досталась «посеянная» 3-й немецкая пара Кевин Кравиц/ Андреас Майс. Казахстанцы весьма уверенно выиграли первый сет, а во втором оказались сильнее на тай-брэйке – 6:3, 7:6. Следующая победа, уже над южнокорейским дуэтом Джи-Сун Нам/ Мин-Кво Сон, далась очень тяжело – 6:7, 7:4, 7:6. Затем казахстанцы без проблем прошли американцев Стива Джонсона и Сэма Куэрри – 6:4, 6:2. С австралийской парой Джейс Дакворт/ Марк Полманс пришлось сложнее, но опять же хватило двух сетов – 7:6, 7:5. Думается, особые чувства после этой победы испытывал Кукушкин: ведь именно Полманс несколькими днями раньше выбил его из турнирной сетки одиночного разряда. Так наши теннисисты дошли до полуфинала, в котором встретились с интернациональным дуэтом Рам Раджив (США)/ Джоэ Солсбери (Великобритания). В этом поединке верх взяли соперники, имеющие куда больший опыт участия в парных встречах. Но казахстанцы бились достойно – 6:4, 3:6, 4:6. Кстати, именно Раджив и Солсбери затем выиграли чемпионский титул, довольно быстро разобравшись в финале с австралийским дуэтом – 6:4, 6:2.

Биатлон: казахстанец – 5-й на юниорском мировом первенстве

В Швейцарии завершился чемпионат мира среди юниоров и юношей. Наши парни выступили лучше, чем девушки, а особенно отличились они в индивидуальных гонках, которые являются наиболее протяженными, а также отличаются от других дисциплин тем, что в них точность стрельбы имеет повышенную ценность. Здесь за каждый промах на четырех огневых рубежах дают не штрафной круг (на него биатлонисты обычно тратят менее 25 секунд), а целую минуту штрафа.

В старшей возрастной группе отличный результат показал Владислав Киреев, который занял 5-е место (среди более чем ста участников). Он проиграл только немцу, норвежцу, швейцарцу и французу. Ему 19 лет, он является уроженцем Темиртау. Кстати, на прошлогоднем юниорском ЧМ Киреев дважды остановился в шаге от пьедестала почета – по итогам спринтерской и индивидуальной гонок он расположился на 4-й строчке протокола.

В соревнованиях юношей 18-летний Семин Вдовин стал в «индивидуалке» 9-м, что тоже можно назвать хорошим достижением. Его опередили биатлонисты из пяти стран – два норвежца, два француза, два чеха и латыш.

Скоростной бег на коньках: первый чемпионат – первые призеры

Если прежде ежегодные Чемпионаты четырех континентов проводились только для фигуристов, то, начиная с нынешнего сезона, Международный союз конькобежцев (ISU) решил организовать его и для представителей других курируемых им видов спорта – скоростного бега на коньках и шорт-трека. Этот турнир аналогичен первенству Европы, и в нем участвуют спортсмены со всех остальных континентов – Азии, Америки, Океании и Африки (впрочем, африканцев на первом чемпионате не было).

«Ледовые скороходы» собрались в Милуоки (США). Надо сказать, что приехали не все сильнейшие: лидеры сборных Японии, Канады и ряда других стран решили не отвлекаться от подготовки к февральским чемпионатам мира, которых у конькобежцев ежегодно проводится три – на отдельных дистанциях, в классическом многоборье и в спринтерском многоборье. Тем не менее, состав участников был неплохой.

На снимке: Виталий Щиголев и Дмитрий Морозов на пьедестале почета (фото с официального сайта ISU)

Они разыграли 14 комплектов наград, из которых 12 – в олимпийских дисциплинах. Наибольший успех казахстанцам сопутствовал в забегах мужчин на 5000 метров: Виталий Щиголев стал чемпионом, а Дмитрий Морозов занял второе место. На самой короткой дистанции 500 метров Роман Креч завоевал «бронзу». Медали такого же достоинства он вместе со Станиславом Палкиным, Артуром Галиевым и Александром Кленко был удостоен по итогам командного спринта. Аналогичный результат в командной гонке преследования показали Гаврилов, Морозов, Кленко и Щиголев

В женских забегах отличилась Надежда Морозова, которая возвращается домой с двумя серебряными наградами – в беге на 1500 и 3000 метров.

В общей сложности казахстанские конькобежцы завоевали одно «золото», три «серебра» и три «бронзы».

Хоккей: «Барыс» досрочно обеспечил себе участие в «плэй-офф»

Одержав на минувшей неделе победы во всех трех проведенных матчах, в том числе над соседями (и сверху, и снизу) по турнирной таблице, «Барыс» улучшил свое положение. Теперь он отстает от идущего 2-м в Восточной конференции омского «Авангарда» на четыре очка (тогда как ранее отрыв составлял семь баллов) и на столько же опережает располагающийся на 4-й позиции «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Поединок с последним, состоявшийся в понедельник в «столице российского Урала», закрывал выездное турне казахстанского клуба. Открыв счет в стартовом периоде (Корбен Найт), «Барыс» вынудил соперника быть в постоянной роли догоняющего. В начале второй трети матча хозяева льда восстановили равновесие, на, что, впрочем, гости ответили еще двумя голами Никиты Михайлиса и Линуса Виделля. За пять минут до конца заключительного периода «Автомобилист» сократил разницу в счете до минимума, после чего бросился на решающий штурм, имел немало возможностей забить, а затем заменил голкипера полевым игроком, чем и воспользовался Дастин Бойд, отправивший шайбу в пустые ворота – 4:2.

В четверг уже в родных стенах «Барыс» принимал нижнекамский «Нефтехимик», который занимает предпоследнее место на «Востоке», но сохраняет шансы на выход в «плэй-офф». В течение первых двух периодов зрители увидели лишь один гол: отличился Даррен Диц. В начале заключительной трети гости сравняли счет, но спустя пять минут Антон Сагадеев завершил атаку точным броском, который, как выяснится позже, оказался победным – 2:1. Заработав очередные два очка, казахстанский клуб официально оформил свое будущее участие в играх на выбывание.

А позавчера в Нур-Султане гостил омский «Авангард», с которым «Барыс» ведет борьбу за победу в дивизионе Чернышова и за вторую позицию в Восточной конференции. Ближе к концу стартового периода Дмитрий Гурков и Кирилл Панюков дважды поразили ворота соперника, игравшего в численном меньшинстве (пятиминутный штраф), а в начале второго Алексей Маклюков забросил еще одну шайбу. И хотя гости вскоре тоже отпраздновали гол, Павел Акользин снова увеличил разницу до +3. Однако омичи не собирались сдаваться. Еще до перерыва они сократили свое отставание до минимума, а в заключительной трети матча увеличили давление на ворота хозяев льда. Однако «Барыс» выстоял – 4:3.

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