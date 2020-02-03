Более 323 тыс. детей проживают в попросивших адресную социальную помощь семьях Казахстана

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Более 323 тыс. детей проживают в попросивших адресную социальную помощь (АСП) семьях Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«По состоянию на 3 февраля 2020 года заявления на назначение АСП приняты от 97,5 тыс. семей, в состав которых входят 504,3 тыс. человек, в их числе 323,4 тыс. детей», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В разрезе регионов наибольшее количество заявлений принято в Туркестанской области – 20,3 тыс. семей, Шымкенте – 14,5 тыс. семей, Алматинской – 9,9 тыс. семей, Жамбылской – 8,2 тыс. семей, Кызылординской областях – 7,4 тыс. семей.

«В регионах функционируют более 2,6 тыс. участковых комиссий. С учетом результатов проведенных ими обследований АСП уже назначена 46,8 тыс. семей или 236,5 тыс. человек. Работа по обследованию материального положения семей, подавших заявления на назначение АСП, продолжается. В разрезе регионов наибольшее количество назначений приходится на Алматинскую область – 6617 семей, Шымкент – 5992 семьи, Жамбылскую область – 5427 семей, ВКО – 4437 семей», — уточнили в правительстве.

Вопрос выплат АСП актуализировался в казахстанском обществе после того, как в ночь на 4 февраля 2019 года произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Нур-Султана. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра. На фоне критики общественности первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сначала отправил в отставку правительство Бакытжана Сагинтаева, а затем и сам сложил с себя полномочия главы государства.