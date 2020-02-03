Курс рубля в Казахстане укрепился за год на 8,3% – Нацбанк

Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане в январе 2020 года официальный обменный курс российского рубля укрепился на 8,3%, следует из сообщения Национального банка.

«Официальный обменный курс российского рубля составил в январе 2020 года – Т6,12», — указывается в отчете Нацбанка «Официальные обменные курсы иностранных валют в Казахстане в 2020 году» в понедельник.

В январе 2019 года рубль официально стоил Т5,65.

Таким образом, рубль по отношению к тенге, укрепился на 8,3%.

Курс доллара –Т378,71 (Т378,13 – в январе 2019 года) вырос по сравнению с январем 2019 года на 0,15%.

Курс евро – Т420,34 (Т431,62) ослаб по сравнению с январем 2019 года на 2,6%, курс юаня – Т54,74 (Т55,71) ослаб – на 1,7%.