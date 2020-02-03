Нур-Султан. 3 января. КазТАГ – Пятерых предполагаемых террористов задержали в Караганде и Таразе, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

«27 января 2020 года КНБ Республики Казахстан в городах Караганда и Тараз по подозрению в терроризме задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту сроком на два месяца пять последователей деструктивного религиозного течения», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что все ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

«На указанных лиц возбуждены уголовные дела по фактам создания, руководства террористической группой и участия в ее деятельности (статья 257 УК), а также пропаганды терроризма (статья 256 УК). По версии следствия, группа была сформирована с целью совершения террористических актов на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей. Расследование продолжается», — добавили в КНБ.