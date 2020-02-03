Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ — Движение закрыто на участках трех автодорог Казахстана из-за непогоды, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на следующих автодорогах: Алматы – Усть-Каменогорск (971-1068 км, участок от села Калбатау до поворота поселка Касым Кайсенова; Самара – Шымкент (394-710 км, участок от села Жымпиты до поселка Куршасай; Актобе – Мартук – граница РФ (24-99 км, от села Сарыжар до границы РФ)», — сообщила руководитель пресс-службы нацкомпании Маржан Ордабай в понедельник.

Она отметила, что по всей республике работает 653 единицы техники.