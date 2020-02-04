Куда он денется с подводной лодки: на Западе Лукашенко никому не нужен

Геополитические метания белорусского лидера и лукавство «братских союзов» комментирует российский политолог, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько

– Богдан Анатольевич, год назад мы с вами обсуждали непростые российско-белорусские отношения. За это время они проще не стали. Как раз сейчас в Минске наблюдается очередной всплеск негодования: Россия не хочет давать Белоруссии льготы по ценам на нефть. Вроде бы не соблюдает договорённости на этот счёт. «Батьку кинули» – комментируют сетевые эксперты. Что вы на это скажете?

– Действительно, налицо всплеск негодования, а если проанализировать выступление Лукашенко в Шклове, то ещё и совсем не элитной лексики. Причём, надо понимать, что Россия это в данном случае понятие, включающее в себя несколько составляющих. Во-первых, нефть продают частные компании, не государство. Вагит Алекперов недавно заявил, что у «Лукойла», например, нет возможности поставлять нефть в РБ на тех условиях, что хочет белорусская сторона. Россия как государство изменила своё налоговое законодательство, осуществив т.н. налоговый маневр. При этом для российских НПЗ в качестве меры поддержки государством может использоваться обратный акциз. Но почему Государство Российское должно применять эти меры по отношению к другому суверенному и независимому государству? Ведь это наше внутреннее законодательство.

Все договоренности закончились 31.12.2019 года, по итогам чего были лишь подписаны протоколы по поставкам газа на два месяца и прекращены поставки нефти. Логика России должна быть вполне понятна: зачем при отсутствии реальной интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, при отсутствии поддержки в признании Крыма, Южной Осетии и Абхазии оказывать столь масштабную поддержку другому государству? Только потому, что оно формально входит в ряд интеграционных союзов? Так это может очень быстро измениться – начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Белоруссии Олег Белоконев уже анонсировал совместные учения с НАТО – и это при этом, что представитель Белоруссии стал председательствующим в ОДКБ.

Можно ли считать союзным государство, чьё политическое руководство постоянно прибегает к шантажу? Но даже при всем при этом Лукашенко давали шанс – нужно было унифицировать налоговые кодексы наших стран, что натолкнулось на активное нежелание белорусской стороны…

Что касается «кинули». Не люблю эту терминологию. Единственный, кто обманул Лукашенко – это он сам и его амбиции. Россия вложила в Белоруссию очень много денег, и, тем не менее, там колдобины на дорогах, низкие доходы у населения и старт банкротств у предприятий. На этом фоне Лукашенко покупает себе «Теслу» и публично лжёт, что ему её подарил Илон Маск. От имени государства и за казённый счет только что был приобретён самолет стоимостью в десятки миллионов долларов. Белорусы жалуются, что до них российские деньги не доходят, а низкие цены на газ лишь увеличивают маржу от продажи этого газа государственными фирмами-посредниками населению и предприятиям. Покупается газ по 126 долл. за тысячу кубометров, продается предприятиям по 255-270.

– Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что «Белоруссия направила коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии». Вот возьмут белорусы, и в самом деле договорятся, например, с казахами. Или с поляками. А Запад начнёт платить Белоруссии субсидии на покупку нефти по мировым ценам. Или дадут льготный кредит. Страна-то небольшая, гораздо меньше, чем Польша, которую Запад щедро подкармливают.

Нет, в самом деле: разве это совсем фантастическая перспектива? Поляки нашли себе нового старшего брата. Почему бы Белоруссии не задуматься всерьёз о вступлении в этот клуб?

– Да пусть договариваются. Уже ведь есть результаты – переплата за танкер с норвежской нефтью составила 10,2 млн. долл. США. В год эта сумма увеличится до миллиарда или даже более. У Польши нет своей нефти. Азербайджану сложно продавать нефть логистически, скорее это будет продажа перезачётом, и ценовая политика Азербайджана будет сильно отличаться от прежней российской. Казахстан также вряд ли будет продавать нефть по ценам ниже мировых. Вряд ли Азербайджан и Казахстан будут поставлять и такие объемы – 24 млн. тонн нефти. Кроме России, никто Белоруссию и режим Лукашенко дотировать поставками нефти не стал. Теперь прекратила и Россия. Но даже в рыночных условиях всё равно выгоднее по мировым ценам покупать нефть у РФ – просто потому, что транспортное плечо меньше.

– В общем, получается ситуация «куда он денется с подводной лодки». На Западе, по вашим словам, Белоруссия никому не нужна. А на Востоке? Вот, допустим, переговоры с Казахстаном о поставках нефти всё-таки закончились успехом.

– Если Казахстан решит дотировать белорусское государство и режим Лукашенко на несколько миллиардов долларов в год (продавая ему по льготным ценам 22-24 млн. тонн нефти) – что ж, пожалуйста, это его суверенное право. Для меня главное, чтобы Россия перестала тратить эти деньги на поддержку фальшивого союзника и направила их на внутреннее развитие.

– Тогда, может, всё-таки Америка поможет Лукашенко? Чтобы оторвать Белоруссию от России.

– США начнут платить субсидии Белоруссии? В размере более 100 миллиардов долларов за 10 лет? Смешно, особенно при Трампе, который своих реальных союзников по НАТО заставляет платить, и ведёт торговые войны с Китаем. А почему американцы сейчас субсидии не платят, если это так выгодно? Почему сейчас не предоставят льготный кредит, что мешает? Польшу американцы не подкармливают ничем. Дотации Польше идут от имени ЕС из Брюсселя. Наоборот, поляки сами готовы платить за размещение американской военной базы. Кстати, это хороший пример для сравнения, Польша. Допускаете ли Вы, чтобы Польша, например, в лице своих первых лиц просто заявила о совместных маневрах со странами ОДКБ? Уверяя американцев в своем прежнем союзничестве.

– В предыдущих интервью вы говорили мне о том, что у России на постсоветском пространстве всё меньше друзей. Даже в Казахстане «наблюдается чёткая, вполне прослеживаемая политика» по превращению страны в националистическое государство. Как это объяснить? Почему усилия по отдалению, «отрыванию» постсоветских республик от России успешны, а контрмеры России – нет? У наших геополитических противников пряники слаще? Наша модель развития не привлекательна? Всё происходит по объективным причинам, или всё-таки из-за плохого пиара РФ?

– Пиар здесь ни при чём. В советское время были созданы нации-республики: со своей «этнической» территорией, интеллигенцией, языком и часто даже письменностью. После распада СССР к власти в этих республиках пришли националисты, главной целью (и ценностью) которых было построение этнонационалистического государства. Для этого строились и будут строиться обоснования в истории о том, как всё было плохо в СССР и Российской Империи, будут придумываться геноциды и ложно истолковываться исторические факты. С такими элитами бесполезно строить отношения на «братской» или даже на равноценной бизнес-основе. Они, эти элиты, всё равно обманут, всё равно будут держать кукиш за пазухой в адрес «старшего брата». Российские же элиты пытались их купить, либо дешевыми углеводородами, либо интеграционными союзами, которые для России экономически менее выгодны, чем для этих республик. Для России эти союзы имеют политическую ценность, она вкладывала в них политический и военно-политический смысл. Но полноценной отдачи не встречает, и вместо интеграции просто встречает требования все больших и больших льгот, преференций, допуска на свой рынок etc.

Вторая причина – это отсутствие у России чёткой стратегии, дальнего целеполагания. Россия – как осколок СССР, где продолжает жить советский интернационализм под маской политкорректности и мультикультурности. Для России здесь рецепт прост – заявить о своих ценностях, целях, задачах. И жёстко отстаивать свои национальные и государственные интересы, защищая реальных союзников и отказываясь, как от балласта, от союзников мнимых.

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