Водители авто с иностранными номерами требуют от Мамина амнистировать уже ввезенные машины

Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Водители автомобилей с иностранными номерами собирают подписи под петицией на имя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

«Мы, граждане Республики Казахстан, попавшие в данную ситуацию по вине государственных контролирующих служб и по собственному недопониманию законности ввоза данных автомобилей, требуем компетентные органы государства амнистировать уже ввезенные автомобили и поставить их на постоянный учет независимо от требований техрегламента, без уплаты таможенных пошлин и сборов за первичную регистрацию. Либо дать владельцам (уже ввезенных машин) использовать эти авто до полного износа без регистрации на территории РК, признав их товаром союза», — говорится в петиции.

Авторы петиции предлагают определить «разовый разумный платеж в виде штрафа» (Т100 тыс.) за один автомобиль и поставить автомобили на учет, при этом «бюджет получит приличную сумму сразу и в дальнейшем будет получать налоговые платежи».

Как подчеркивают авторы петиции, российские, белорусские, армянские, киргизские авто, выпущенные в свободное обращение до 2014 года, согласно действующему международному законодательству являются товарами личного пользования и имеют статус товаров союза, находятся на территории Казахстана на законных основаниях и не должны ограничиваться какими-либо запретами со стороны внутренних законов РК.

Петиция была размещена в интернете 2 февраля и менее, чем за сутки собрала уже более 2,5 тыс. подписей.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. До этой даты автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие. Такие автомобили должны соответствовать требованиям техрегламента. При этом граждане должны уплатить регистрационные сборы и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам.

27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

31 января на митинге в Алматы владельцы авто с иностранными номерами потребовали снизить стоимость регистрации. Тогда же стало известно, что владельцы авто с номерами из стран ЕАЭС могут создать общественное объединение.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет».