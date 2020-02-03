На 30% снизилась доля Алматы в общем объеме платежей по карточкам на территории РК

Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. По итогам 2019 года на 30% снизилась доля Алматы в общем объеме платежей по карточкам на территории Казахстана: с 66% до 36%.

«По итогам 2019 года объем безналичных платежей по карточкам, использованным на территории РК, составил Т13 305 млрд, увеличившись в 2,4 раза в сравнении с показателем за 2018 год (Т5473,9 млрд). При этом доля Алматы в общем объеме платежей по карточкам на территории РК снизилась по итогам года с 66% до 36% (снижение произошло в конце года). Одновременно отмечался рост во всех остальных регионах страны, что вероятно обусловлено уточнением статистических данных в разрезе регионов», — говорится в обзоре статистики по безналичным платежам по карточкам Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) в понедельник.

При этом, как следует из обзора, «средний чек» по безналичным платежам с использованием карточек в 2019 году вырос до Т11 603 (в 2018 году – Т11 250), в то время как средний размер суммы снятия в банкомате в 3,9 раза превышает данную величину и составляет Т45 682 (Т48 231).

«Между тем 73% объема безналичных платежей по карточкам, использованным на территории РК в прошлом году, приходятся на оплату в интернете, в то время как 26% — на оплату через POS-терминалы. При этом в 2019 году доля POS-терминалов в общем объеме транзакций по карточкам в Казахстане снизилась почти в два раза: с 43 до 26%», — отмечается в обзоре.