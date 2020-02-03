Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Стратегия «Алматы-2050» в части загрязнения воздуха основана на неверных данных, говорится в письме экологов в адрес акимата Алматы.

«Мы – инициативная группа – подробно изучили документ, который определит судьбу города на следующие 30 лет (стратегия развития «Алматы-2050» – КазТАГ), и заявляем: стратегия акимата основывается на неверных данных по загрязнению воздуха. Акимат вводит людей в заблуждение и игнорирует прямую угрозу здоровью жителям города», — говорится в письме AUA Group, опубликованном в понедельник.

В частности, экологи уверяют, что в акимате неверно оценивают воздействие на качество воздуха трех городских ТЭЦ.

«В стратегии утверждается, что 65% выбросов в Алматы приходится на транспорт, а 27% – на ТЭЦ. Это неправда. Исследование форсайт-агентства Eximar доказывает: ТЭЦ отравляют воздух намного сильнее, чем транспорт. (…) Если сравнивать сопоставимые единицы, то транспорт генерирует только 20% выбросов, а энергокомплекс – 80%», — утверждается в письме.

Экологи полагают, что раз статистика акимата по экологической ситуации в городе – неверная, то и стратегия «Алматы-2050», построенная на этих данных, – ошибочная.

«Сейчас для улучшения качества воздуха акимат в первую очередь планирует обновлять зеленый фонд города и снижать выбросы от автомобилей, стимулировать людей отказываться от личного транспорта. Только этим проблему с воздухом не решить. Начинать нужно с модернизации теплоэлектроцентралей», — пишут они.

В связи с этим они предлагают в 2020 году разработать и внедрить программу переводу ТЭЦ на СПБТ (смесь пропан-бутан техническая) и природный газ.

«Главной проблемой Алматы должно быть признано критическое загрязнение воздуха. В Алматы наиболее высокий процент заболеваний дыхательных путей, повышена доля первичного бесплодия среди молодежи. Уровень распространения раковых заболеваний – такой же, как на территории Семипалатинского полигона», — отдельно подчеркивается в документе.