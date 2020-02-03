Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

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Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«Важно, что визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро. Подобное решение власти Евросоюза обосновали необходимостью обосновать сумму сбора с общим уровнем инфляции», — заявили в ЕС 2 февраля.

Отмечается, что изменение распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны, которые входят в Шенгенскую зону, а также четыре ассоциированные с союзом страны. Это Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и Швейцария.

«Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», — говорится в новом документе.

Новшества касаются и сроков подачи. Теперь заявление на визу можно подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки, раньше она подавалась за три. Также появилась возможность заполнить заявку в электронном виде.

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