Рост ВВП Казахстана в 2020 году может быть выше 4,1% – Нацбанк

Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Прогноз министерства национальной экономики (МНЭ) РК по росту ВВП Казахстана в 2020 году (4,1%) достижим, но может быть и выше, заявил председатель Национального банка (НБ) РК Ерболат Досаев.

«Мы считаем, что в показателях (роста ВВП – КазТАГ) прошлого года – 4,5% есть потенциал, особенно в привлечении новых инвестиций в нефинансовый сектор перспективы остаются достаточно высокими. Цифры министерства национальной экономики (4,1%) на сегодня достижимы. Единственное – у нас есть потенциал заделывать больше, потому что по итогам прошлого года уровень по нескольким секторам превысил 5%, а по отдельным секторам было и больше», — сказал Досаев на брифинге в понедельник.

По его словам, в этом году соглашение между правительством, Нацбанком и агентством по регулированию и развитию финансового рынка будет подписано и в нем будут отражены все необходимые меры для достижения поставленных целей.

Главный вызов, который есть по итогам 2019 года и который остался на начало 2020 года, – экспортно-ориентированная экономика Казахстана, особенно в сырьевых отраслях, а это, как подчеркнул Досаев, – вопрос нестабильности цен.

«И теперь получается, что одним из перспективных вызовов является развитие экономики Китая в этом году», — сказал глава Нацбанка.

Он отметил, что у Казахстана есть три стратегических торговых партнера: Европейский союз, Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Одним из больших рынков сбыта Казахстана, как переработанной продукции, так и минерального сырья, является Китай, поэтому самочувствие китайской экономики, как отметил председатель Нацбанка, является важным для Казахстана.

«Я считаю, что сейчас нам нужно вести тщательный ситуативный мониторинг того, что происходит у соседей и в остальном мире, и принимать соответствующие меры в рамках реализации эффективной кредитно-денежной политики», — резюмировал Досаев.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана сохранил

базовую ставку на уровне 9,25%.