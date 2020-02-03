Алматы. 3 февраля. КазТАГ — США призвали Китай освободить казахов и другие этно-меньшинства из лагерей, сообщает пресс-служба посольства США в Казахстане.

«В воскресенье государственный секретарь США Майкл Р. Помпео встретился с этническими казахами, чьи родственники были заключены в тюрьмы и лагеря для интернированных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР). Родственники этих людей – лишь немногие из более чем миллиона этнических казахов, уйгуров, и членов других мусульманских меньшинств, которых правительство КНР заключило в лагеря для интернированных с апреля 2017 года. (…) Мы призываем правительство Китая немедленно выпустить на свободу родственников этих людей и других несправедливо заключенных, а также остановить программу систематической слежки и репрессий», — говорится в сообщении.

Госсекретарь США поблагодарил семьи заключенных за смелость поделиться своими историями, несмотря на риски для себя и своих семей.

«Соединённые Штаты сделают все возможное для разрешения вашей ситуации и проблемы репрессий в Синьцзяне в целом», — сказал Помпео.

В пресс-службе посольства отметили, что «эти люди дают голос миллиону или даже большему числу жертв в Синьцзяне, которые находятся в тюрьме или под арестом, или не имеют возможности высказаться».

«Они говорят за тех, кто не может свободно передвигаться или выполнять самые простые практики своей религии. Отчет государственного департамента от 2018 года о правах человека в Китае детально описал нарушения прав человека в Синьцзяне, включая пытки, репрессивные методы слежки, насильственные домашние визиты чиновников КНР для наблюдения за мусульманскими семьями, а также случаи сексуального насилия и смерти», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 2 февраля сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Нур-Султане с родственниками находящихся в китайских лагерях казахов.