Инфляция в Казахстане в январе составила 0,7%

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за январь 2020 года составила 0,7%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«В прошедшем месяце повышение цен отмечено на овощи на 5,6%, яйца – на 1,6%, крупы – на 1,5%, макаронные изделия – на 1%, молоко пастеризованное, масло сливочное – по 0,9%, муку, сыр сычужный – по 0,8%, рыбу мороженую, колбасные изделия, творог –по 0,7%, изделия из мяса, кисломолочные продукты – по 0,6%, говядину, булочные и мучные изделия, чай – по 0,5%, конину – на 0,4%. Табачные изделия подорожали на 1,9%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета в понедельник.

Согласно информации, за январь по сравнению с декабрем 2019 года цены на товары и услуги увеличились на 0,7%, продовольственные товары – на 0,9%, непродовольственные – на 0,5%, платные услуги для населения – на 0,5%.

Снижение цен, как отмечается в документе, зафиксировано на рис на 0,9%, сахар-песок, пшено – по 0,5%.