Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ — В Ташкенте принято совместное заявление министерской встречи формата С5+1, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«Государственный секретарь США и министры иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан приняли настоящее совместное заявление по итогам встречи на уровне министров в формате С5+1, состоявшейся в Ташкенте 3 февраля. Современное развитие региональных процессов подтверждает значимость и востребованность формата С5+1, который способствует поддержанию доверительного диалога и практического взаимодействия между его участниками в деле обеспечения устойчивого мира, стабильности и процветания Центральной Азии», — говорится в сообщении в понедельник.

В ведомстве отметили, что США подтверждают неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности стран региона, а также твердую приверженность расширению многопланового регионального сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

«С целью эффективного использования потенциала региона Центральной Азии участники намереваются прилагать усилия по развитию партнерства в следующих приоритетных сферах:

— укрепление взаимного доверия, взаимодействия и конструктивного сотрудничества в деле дальнейшего становления Центральной Азии как сильного, сплоченного, независимого и процветающего региона;

— поощрение согласованных региональных проектов, нацеленных на продвижение торговых, транспортно-логистических и инфраструктурных связей, содействие предпринимательству, а также расширение деловых и инвестиционных контактов между бизнес-кругами государств региона и США, в том числе в рамках Рамочного соглашения о торговле и инвестициях (ТИФА);

— развитие и активизация взаимодействия между странами региона в энергетической области, включая сферу возобновляемых источников энергии, и в поддержке национальных планов по адаптации к изменению климата;

— подготовка предложений и инициатив, направленных на улучшение научно-технологического, социального и инновационного развития региона, а также укрепление его туристического потенциала;

— расширение культурно-гуманитарных и образовательных связей;

— развитие сотрудничества в обеспечении безопасности границ, активизация совместных усилий пограничных служб стран региона в борьбе с такими трансграничными угрозами, как распространение ОМУ (оружия массового уничтожения – КазТАГ), терроризм, нелегальная миграция, торговля людьми и незаконный оборот наркотиков, в том числе с использованием потенциала ЦАРИКЦ (Центральноазиатский региональный информационный координационный центр – КазТАГ);

— расширение диалога по угрозам, исходящим от иностранных террористов-боевиков, обмен передовым опытом по противодействию терроризму и насильственному экстремизму;

— поддержка взаимовыгодного сотрудничества в вопросах продвижения мирного процесса и политического урегулирования ситуации в Афганистане, а также укрепления торгово-экономических, транспортных и инфраструктурных связей государств региона с Афганистаном;

— укрепление гражданского общества, в том числе путем защиты прав человека и соблюдения норм международного права», — следует из сообщения.

Формат «С5+1» представляет собой региональный механизм взаимодействия между странами Центральной Азии и США. Установочное совещание руководителей внешнеполитических ведомств шести стран состоялось 26 сентября 2015 года на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Состоялось семь заседаний на уровне министров иностранных дел.