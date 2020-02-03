Владельцы авто с армянскими номерами поймали чиновников Казахстана на лживых обещаниях

Уральск. 3 февраля. КазТАГ – Владельцы автомобилей с армянскими номерами поймали чиновников Казахстана на лживых обещаниях, сообщает «Лада».

«Участники митинга автомобилистов в Уральске предъявили доказательства того, что власти ранее однозначно заявляли о том, что никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет. Владельцы автомобилей, завезенных из Армении, нашли архивное видео новостных сюжетов казахстанских телеканалов, в которых члены правительства уверяют: никакого ограничения для ввоза автомобилей из стран – членов ЕАЭС вводиться не будет», — говорится в сообщении в понедельник.

Это видео они показали в большом зале городского акимата, где проходила их встреча с представителями госорганов.

В частности, они показали сюжет телеканала «Атамекен Бизнес» от 13 сентября 2019 года, в котором официальный представитель Казахстана в ЕАЭС Серик Жумангарин однозначно заявляет, что никакого ограничения для авто из этих стран в Казахстане не будет.

Во втором сюжете телеканала «Евразия» начальник комитета административной полиции МВД РК Марат Туякбаев также однозначно заявляет о том, что никаких ограничений к таким автомобилям предъявляться не будет. Указанный сюжет был снят 4 июля 2019 года.

«Присутствовавший на встрече с участниками митинга Жанбулат Жаншин, начальник местной полицейской службы департамента полиции ЗКО, после просмотра видео заявил, что речь идет о том, что нет запрета для передвижения таких машин, но есть требования по их регистрации. Однако его тут же уличили в манипулировании понятиями и терминами, так как в сюжете оба спикера об этом не упоминали», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. До этой даты автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие. Такие автомобили должны соответствовать требованиям техрегламента. При этом граждане должны уплатить регистрационные сборы и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам.

27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

31 января на митинге в Алматы владельцы авто с иностранными номерами потребовали снизить стоимость регистрации. Тогда же стало известно, что владельцы авто с номерами из стран ЕАЭС могут создать общественное объединение.