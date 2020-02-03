Собственники в Казахстане могут выделить деньги на страхование недвижимости

Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане собственники квартир и домов могут выделить деньги на страхование имущества, считает председатель правления АО «СК «СентрасИншуранс» БейбитТурысбеков.

«У страхования много ниш, оно может закрыть любой риск. Причем, это небольших денег стоит на самом деле. А что народ в Казахстане небогатый – не является причиной низкого распространения страхования. Люди ходят в кино, в магазины. В годовом режиме страхование – это не очень большие деньги. Если разделить Т30 тыс. на 365дней – это небольшие деньги. Любой человек может его себе позволить, даже человек, который живет в селе. Люди, которые имеют квартиры или дома, наверняка, могут выделить на страхование имущества», — сказал Турысбеков.

По его словам, государство могло бы ввести вмененное страхование.

«Государство, допустим, обязывает страховать 10 кв.м любого гражданина, имеющего квартиру, у кого свыше этих 10 кв.м. И уже сам потребитель добровольно доплачивает (страхование оставшейся площади – КазТАГ)», — предлагает собеседник агентства.

Профессиональное сообщество обсуждало вопрос о том, чтобы обязать граждан Казахстана в минимальных размерах страховать свое имущество, чтобы сформировать культуру.

«В любой страховой компании есть страхование недвижимости. Как правило, ценовой порог – не очень дорогой. Например, есть продукт «страхование недвижимости» цена на который начинается от Т15 тыс. в год. Квартира оценивается. За небольшие деньги человек страхуется от риска подтопления, кражи, от серии рисков. Стоимость страховки зависит от пакета рисков и начинается от Т15 тыс., но может быть и Т100 тыс., включая страховку от ограбления», — сказал Турысбеков.

В рамках ОГПО ВТС (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств) население тоже должно было увлечься страхованием и заниматься им дальше – за ОГПО стояло КАСКО. Народ должен был дальше убирать риски. Однако этого не случилось и КАСКО (страхование средств транспорта от ущерба, хищения или угона) берут только единицы в нашей стране, констатирует эксперт.

Страховой культуре нужна государственная поддержка, популяризация страхования, потому что в большинстве случаев народ не слышал и не знает о возможностях страхования, полагает он.

«На площадке ассоциации финансистов Казахстана (АФК) вопросы партнерства с государством постоянно муссируются. Мы просим государство поддержать эту инициативу и страхование катастрофических рисков. Это – тема последних 3-5 лет. Но до какого-то соглашения в этом вопросе мы не дошли», — резюмирует Турысбеков.