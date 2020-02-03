В путинском видении история может рассматриваться только лишь сквозь призму национального величия и противостояния Западу

Французская газета Le Monde опубликовала статью своего корреспондента в Москве Бенуа Виткина под названием «En Russie, la mémoire historique transformée en outil de propagande» — «В России: историческая память, трансформированная в инструмент пропаганды».

В предисловии к ней говорится так: «Прошлое, и в особенности II Мировая война, все чаще эксплуатируется Владимиром Путиным, который исходит из того, что историю можно рассматривать только лишь сквозь призму национального величия и противостояния Западу».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Жизнь идей. В ходе своего состоявшегося 21 декабря 2017 года первого урока в Collège de France (парижском учебно-исследовательском учреждении в Латинском квартале 5-го округа французской столицы), специалист по Турции Эдхем Элдем выдвинул два новых термина своего изобретения для того, чтобы лучше охарактеризовать отношение Турции к истории.

Эта страна, по его словам, является «клиоманом» и «клиопатом». То есть она, с одной стороны, без ума от истории, а с другой – больна историей. Такое определение как нельзя лучше подошло бы… для России, еще одной распавшейся империи, которая, не полностью исцелившись от своего империализма, считает, что с ней история так же, как и историки, обошлась несправедливо.

Речь тут о моральной ценности. Немного в мире обнаруживается стран, где история столь высоко ставится. Немного в мире находится стран, где телевидение тратит столь много времени на рассматривание истории, на воздание должного памяти предков, где школьники могут столь точно указывать имена генералов и названия сражений.

Но любовь легко превращается в одержимость, и это как нельзя лучше видно на примере российского президента Владимира Путина. Трудно подобрать другое слово, характеризующее это состояние, на фоне череды произнесенных за последнее время публичных речей российского президента на тему II Мировой войны.g

Владимир Путин, родившийся в 1952 году, является одним из детей этой войны; его старший брат умер во время блокады Ленинграда. Но его одержимость «Великой Отечественной войной», как ее называют русские, носит не столько личный, сколько политический характер. В путинском видении история может рассматриваться только лишь сквозь призму национального величия и противостояния Западу. Эти два компонента можно обнаружить в контексте тех полемик, которые недавно омрачили празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.

Добиваясь реабилитации после долговременного отказа признавать существование секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа, который открыл путь к втягиванию Восточной Европы в бойню в 1939 году, российские власти намерены восстановить память о конфликте до ее первоначальной формы, охватывающей героизм и гибель 27 миллионов советских граждан; настаивая на предполагаемой ответственности Польши за начало войны, они с использованием истории ведут борьбу совершенно иного, дипломатического, порядка.

Министр культуры Владимир Мединский, в портфель обязательств которого входила мемориальная политика, четко сформулировал эти цели в 2011 году: «Взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда».

Такой взгляд на ситуацию, складывающуюся в процессе споров по вопросу о том, на кого же еще, кроме фашистской Германии, следует возложить ответственность за развязывание II Мировой войны, тоже, видимо, не только может, но и должен быть отражен в средствах массовой информации. Но жаль, что при этом французский журналист, опубликовавший свою статью на такую тему в канун очередной годовщины разгрома немецких войск на Волге, и не подумал вспомнить о той знаменитой оценке, которую дал его соотечественник, видный общественный деятель Франции, один из основателей Всемирного Совета Мира Пьер Кот: «Советский Союз спас мир Сталинградом».

Своим отношением к этой войне американо-европейский Запад существенно отличается от бывшего советского Востока. Оно и понятно.

Да, верно, одними только воспоминаниями жить негоже. Но и забывать о том, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне, тоже нельзя.

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