Акиматы и минсельхоз не спешат предоставлять земельные участки онлайн – Жумагалиев

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Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Акиматы и министерство сельского хозяйства (МСХ) не спешат запускать услугу онлайн-предоставления земельных участков, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«Необходимо интегрировать геопорталы акиматов с единой системой государственного кадастра. Прошу поручить акиматам до 31 декабря запустить услугу онлайн-предоставления земельных участков во всех регионах», — сказал Жумагалиев, докладывая о реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» на заседании правительства во вторник.

По его словам, в I квартале в пилотном режиме начнет действовать онлайн-выдача земельных участков в Нур-Султане, Алматы, Атырау, Актобе.

«Тем не менее, другие регионы должны активизировать свою работу в этом направлении», — сказал министр.

Также МСХ нужно своевременно вносить изменения.

Он пояснил, что главная цель цифровизации земельных отношений – онлайн-предоставление земельных участков.

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Для оказания услуг создается единый государственный кадастр. Система объединяет земельный кадастр, регистр недвижимости и региональные геопорталы.

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