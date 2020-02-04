Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Нур-Султан публично науськивал власти РК против двух крупнейших экономических партнеров нашей страны

С точки зрения здравого смысла, это - просто нонсенс. Попробуйте что-то подобное предложить властям Швейцарии или Люксембурга в отношении соседствующих с ними двух держав, и вы удостоитесь эпитета «ненормальный»

Информационное агентство Xinhua опубликовало переданную из Нур-Султана статью под названием «Pompeo calls Kazakhstan reliable partner of US» — «Помпео называет Казахстан надежным партнером США».

В ней говорится так: «В воскресенье государственный секретарь США Майк Помпео, находясь с визитом столице РК, заявил, что Казахстан является надежным партнером Соединенных Штатов в Центральной Азии и пообещал содействовать продвижению «Расширенного стратегического партнерства» между двумя странами.

Выступая на совместной пресс-конференции с казахским министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане, Помпео сказал, что Соединенные Штаты полностью поддерживают реформы, проводимые казахским президентом Касым-Жомартом Токаевым с целью стимулировать экономическое развитие и укрепить доверие общества к правительству.

Помпео высоко оценил работу Казахстана по вопросам обеспечения мира и согласия в Афганистане и репатриации из Сирии и Ирака граждан Казахстана, в том числе террористов и членов их семей.

Представитель американской администрации также указал на то, что Соединенные Штаты являются серьезным деловым партнером для Казахстана.

В свою очередь, Тлеуберди заявил, что Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и распространения новых технологий и знаний и всецело одобряет активизацию эффективного сотрудничества в целях диверсификации своей экономики.

«Значительным потенциалом для укрепления экономического взаимодействия обладают информационные технологии, наукоемкие отрасли промышленного производства и многие другие», — сказал Тлеуберди.

Стороны продолжат укреплять сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и распространением радикальной идеологии, отметил Тлеуберди, добавив, что Казахстан активно поддерживает диалог регионального формата под названием C5+1 (Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан плюс Соединенные Штаты).

Помпео 1-2 февраля совершил двухдневный визит в Казахстан, и в понедельник он должен принять участие в министерской встрече диалога С5+1 в узбекской столице Ташкенте».

Издание Jefferson City News Tribune опубликовало переданный из Ташкента материал под названием «Pompeo, in Kazakhstan, warns of China’s growing reach» — «Помпео, находясь в Казахстане, предостерегает от расширения масштабов деятельности Китая».

В нем излагается следующее: «Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье призвал Казахстан проявлять осмотрительность в отношении китайских инвестиций и влияния и высказался за то, чтобы Казахстан присоединился к другим странам, призывающим положить конец репрессиям Пекина по отношению к (этническим и религиозным) меньшинствам.

«Мы полностью поддерживаем свободу Казахстана в ведении бизнеса с любой страной, с которой он захочет, но я уверен, что наилучшие результаты получаются, когда страны вступают в партнерство с американскими компаниями, – сказал он. — Вы получаете честные сделки. Вы получаете новые рабочие места. Вы получаете транспарентные контракты. Вы получаете компании, которые заботятся об окружающей среде, и непревзойденную приверженность качественной работе».

В самом начале своего краткосрочного визита в Казахстан Помпео встретился с этническими казахами, семьи которых пропали без вести или были арестованы в ходе крупномасштабных репрессий со стороны китайских властей против мусульман и других религиозных и этнических меньшинств в западном регионе Синьцзян.

«Защита основных прав человека определяет душу страны, — сказал Помпео, поблагодарив Казахстан за прием людей, скрывающихся от преследования. — Соединенные Штаты призывают все страны присоединиться к нам в требованиях к немедленному прекращению этих репрессий. Мы просто просим их предоставлять безопасное убежище и приют тем, кто хочет бежать из Китая. Просто поступайте по справедливости для того, чтобы защитить достоинство».

Антикитайская риторика госсекретаря США в столице Казахстана фактически знаменует собой осуществляемый американцами перевод так называемой «большой игры» в Центральной Азии в горячую фазу. Майк Помпео в ходе своего этого визита в Нур-Султан публично науськивал власти РК не только против Китая, но и также против России, то есть против двух крупнейших экономических партнеров нашей страны. С точки зрения здравого смысла, это — просто нонсенс. Попробуйте что-то подобное предложить властям Швейцарии или Люксембурга в отношении Германии и Франции, непосредственно соседствующих с ними двух держав, и вы удостоитесь эпитета «ненормальный». Конечно, можно тут сказать, что эти два больших европейских государства, в отличие от России и Китая, представляют собой настоящие демократии. Но ведь как в швейцарском или люксембургском случае, так и в казахстанском случае страну кормит не демократия, а экономика. И к чему же она придет, если станет напрашиваться на ссору с двумя крупнейшими экономическими партнерами или, иначе говоря, вести себя так, как это советует официальному Нур-Султану господин Помпео?! В контексте ситуации складывающейся в нашем регионе, ожидать в этом случае можно только одного – скатывания к экономической и политической турбулентности, грозящей перерасти в хаос. А нам это зачем?!

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