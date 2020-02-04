Цены на продукты питания может снизить электронная торговля – Султанов

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Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Цены на продукты питания может снизить электронная торговля, считает министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«Сейчас проводится работа по запуску электронных торговых площадок. К примеру, сегодня созданы такие площадки, как Оңай Базар, Happy food Astana, которые позволят оптимизировать цепочку поставок продукции от производителя до потребителя и повысить доступность товаров для населения», — сказал Султанов на заседании правительства во вторник.

Он привел пример, что при розничной цене на картофель в магазинах от Т100 до Т150 цена на электронных площадках составляет порядка Т75 с доставкой до двери покупателя.

Вместе с этим глава минторговли считает, что необходимо привлечение общественности для мониторинга цен и развитие электронной торговли. Так, по его словам, в декабре 2019 года запущено мобильное приложение для мониторинга цен Price Scanner в Караганде, где все данные о ценах основаны на информации от граждан.

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