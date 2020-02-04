Алматы. 4 февраля. КазТАГ — Цены на нефть могут снизиться еще на $18 за баррель из-за коронавируса, пишет Financial Post.

«Цены на сырую нефть продолжили снижение в понедельник. Спрос резко упал, и с начала января West Texas Intermediate (WTI) и Brent Crude уже потеряли в цене более $10 за баррель. По словам аналитиков, цены еще не достигли дна», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что глава отдела исследований сырьевых товаров Citigroup Inc. Эдвард Морс резко снизил свои краткосрочные и среднесрочные ценовые ориентиры на Brent Crude на 2020 год.

«Морс снизил свои ценовые ориентиры на I квартал с $69 до $54 за баррель, на II квартал – с $68 до $50. Морс считает, что в III квартале цены немного восстановятся и достигнут $53, но это все еще на $10 ниже первоначального прогноза. По его словам, в ближайшие три месяца цены на Brent могут упасть до $47 за баррель», — говорится в публикации.

По мнению Морса, пересмотр ценовых ориентиров на нефть основан на том, что вспышка коронавируса может оказать более длительное и более глубокое воздействие на спрос, чем предполагалось ранее, хотя многое еще будет зависеть от того, насколько далеко распространится вирус.

В свою очередь вице-президент Fiera Capital Кэндис Бангсунд заявила, что влияние коронавируса на рынки акций и сырьевых товаров должно быть недолгим и пока не стала менять свои годовые ценовые ориентиры в максимум $70 за баррель нефти марки WTI и минимум в $50, если ОПЕК договорится о сокращении добычи.