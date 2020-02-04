Туркестан. 4 февраля. КазТАГ — Фермеры Туркестанской области оказались на грани выживания из-за приостановления субсидий, сообщает «Первый канал «Евразия».

«Фермеры южного региона Казахстана оказались на грани выживания из-за приостановления государственной поддержки. Большие кредиты и повышение цены на топливо перевели тепличный бизнес в разряд самых невыгодных. (…) Сарыагашский район исконно был земледельческим. Сейчас здесь 626 га отдано под теплицы, в которых работают 12 тыс. Человек, но из-за приостановления субсидий на топливо все оказались на грани выживания», — говорится в сообщении.

По словам владельца одной из теплиц Сарыагашского района Асхата Липатова, занимающегося выращиванием помидоров уже год и поставлявшего свою продукцию не только на отечественные прилавки, но и за рубеж, раньше у фермеров были были субсидии, благодаря которым они могли покрыть часть расходов на уголь и газ, чтобы отапливать помещения.

«Теперь этих субсидий нет, и содержать теплицы стало очень дорого», — сказал фермер.

Председатель Союза фермеров Жартытобинского сельского округа Розмат Асылмуратов отметил, что всех фермеров большие проблемы.

«Вы можете спросить у каждого здесь, у всех большие проблемы. Почему? Потому что от государства поддержки нет. Если не даете субсидии, тогда хоть кредит льготный под 4% дайте. Только так и сможем развить бизнес», — подчеркнул председатель.

По словам фермера Жаксылыка Дюйсебаева, им пришлось взять кредит под 18-20%.

«Видите, какая ситуация? Угля нет, и денег тоже нет, потому что нам пришлось взять кредит под 18-20%. И то еле получили», — сказал он.

В областном управлении сельского хозяйства о проблеме знают, но без указаний от министерства исправить ничего не могут.

«Да, на сегодняшний день субсидии для теплиц приостановлены. Мы написали в министерство с просьбой поддержать фермеров. Но пока ответа не получили», — пояснил главный специалист областного управления сельского хозяйства Максат Садибек.

Как сообщается, на запрос канала в минсельхозе ответили сразу, где сказали, что субсидии в агросекторе стали сокращать поэтапно: сначала это затронуло зернопроизводителей, потом тех, кто выращивал масличные культуры, теперь подошла очередь овощеводов. Возвращать ту поддержку не будут, но предложили сэкономить деньги на другом.

«Они могут взять базовые субсидии для поставки воды, гербицидов, биореагентов, удобрений. Пока вот такие варианты поддержки у нас. На базовые субсидии уже сейчас они могут подать заявки на 2020 год в электронном виде», — отметили в минсельхозе.

В среднем в год только в Сарыагашском районе собирают более 100 тонн овощей, 90% которых поставляются на прилавки Казахстана и России. Фермеры с сожалением констатируют: если ситуация с субсидиями не изменится, то в этом году объем выращенной продукции значительно снизится.

Напомним, 3 февраля сообщалось, что российские и узбекские товары конкурентоспособнее казахстанских за счет господдержки.