Fitch: «Баспана» не будет оказывать финансовую поддержку банкам

Алматы. 4 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не ожидает предоставления АО «Ипотечная организация «Баспана» финансовой поддержки банкам, комментирует агентство объединение «Баспана» с АО «Казахстанский фонд устойчивости» (КФУ).

«Мы не ожидаем, что это объединение приведет к перебоям в осуществлении АО «ИО «Баспана» программы рефинансирования ипотечных кредитов, а также содействии со стороны «Баспана» финансовой стабильности банковского сектора Казахстана путем предоставления финансовой поддержки банкам второго уровня», — говорится в сообщении.

Для держателей облигаций «Баспаны», как считают в агентстве, объединение не несет риска. По заявлениям властей Казахстана, как ссылается Fitch, объединение приведет к созданию новой объединенной организации, КФУ – полноправного преемника обеих организаций.

«Ожидается, что слияние будет завершено к концу февраля 2020 года», — сообщает Fitch.

Напомним, 6 января сообщалось, что Национальный банк (НБ) Казахстана решил присоединить АО «Ипотечная организация «Баспана» к АО «Казахстанский фонд устойчивости».