Для двустороннего перемещения товаров между Казахстаном и Китаем барьеров нет – МТИ

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Для двустороннего перемещения товаров между Казахстаном и Китаем барьеров нет, заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«Для перемещения товаров (между РК и КНР – КазТАГ) никаких ограничений нет, в том числе и по товарам, поступающим через интернет-торговлю. Есть конкретное заявление специалистов, что перемещение товаров не будет влиять на распространение коронавируса. Те контракты, которые были заключены, продолжают работать», — сказал Султанов на пресс-конференции во вторник.

Вместе с этим он отметил, что в настоящее время ряд продавцов товаров начали повышать цены на продукты, ссылаясь на закрытые границы с Китаем.

«В связи с этим сообщаю, что Казахстан не приостанавливал движение товаров как из Китая, так и в Китай. Это лишь недобросовестное поведение бизнеса, использующий данный предлог для повышения цен. Если вы стали свидетелями таких случаев, а также фактов ценового сговора на рынках или торговых объектах, просим обращаться по «горячей линии», и мы сможем оперативно реагировать и устранять данные сговоры», — добавил министр.

Вообще же глава минторговли, говоря о возможных ограничениях поставок товаров из Китая, настроен очень оптимистично.

«С точки зрения влияния поставок продуктов питания из КНР в Казахстан на уровень цен, то в объеме импорта социально значимых продуктов питания доля Китая составляет всего 0,1%. Поэтому если они в силу каких-то причин будут закрываться, это никакого влияния на цены не должно оказать. Наоборот, для наших отечественных потребителей это возможность заместить эти объемы и больше заработать», — считает Султанов.

Также он не думает, что казахстанский бизнес понесет убытки в рамках экспорта казахстанских товаров в КНР.

«В ноябре прошлого года в городе Ухань был открыт павильон с казахстанскими товарами. Я сам лично возил туда наших производителей. Китайцы бесплатно предоставили павильоны, где наши производители смогли выставиться, но катайский рынок – это поглотитель, там все как пылесосом смело. Вопрос стоит о новых поставках. По мере стабилизации работа будет продолжена, и сейчас это влияет не на убытки наших производителей, а на потерю будущих прибылей, потому что торговлю с Китаем нашими товарами мы только-только осваиваем на самом деле», — сказал Султанов, отвечая на вопрос.

Однако, отвечая на вопрос о том, какой экономический эффект окажет отмена пассажирских перевозок с КНР в связи с коронавирусом, спикер сказал, что вероятно, эффект будет отрицательным.

«Специалисты говорят, безусловно это повлияет на снижение роста ВВП самого Китая, на смежные страны, страны, с которыми есть активный товарооборот, – они также будут получать отрицательный эффект от этого. В целом мировая торговля будет страдать. И авиакомпании терпят убытки, люди вынуждены срывать свои командировки, те же челночники. Опосредованно будет влияние на экономику Казахстана, его надо просчитывать», — добавил Султанов.