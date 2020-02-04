Токаев поручил правительству принять меры по обеспечению устойчивого роста нацэкономики

Новости 104 0

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры по обеспечению устойчивого роста национальной экономики, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял премьер-министра Аскара Мамина. (…) Президент Казахстана поручил правительству принять оперативные меры по обеспечению устойчивого роста национальной экономики, реализации намеченных планов структурных реформ, удовлетворению нужд и потребностей граждан нашей страны», — говорится в сообщении во вторник.

Также сообщается, что в ходе встречи рассмотрены вопросы текущего состояния казахстанской экономики и перспективы ее развития в контексте складывающейся конъюнктуры на мировых рынках вследствие распространения коронавируса.

Похожие материалы:

  1. Принять конкретные меры по демонополизации поручил правительству президент
  2. Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ поручил создать Токаев
  3. Временную регистрацию ввезенных 1 февраля 2020 года из ЕАЭС авто поручил обеспечить Токаев
  4. Токаев поручил обеспечить меры по недопущению распространения коронавируса из Китая
  5. Необходимо принять меры по омолаживанию военнобученного резерва в Казахстане

Новости партнеров

Загрузка...