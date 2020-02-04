Токаев поручил правительству принять меры по обеспечению устойчивого роста нацэкономики

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры по обеспечению устойчивого роста национальной экономики, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял премьер-министра Аскара Мамина. (…) Президент Казахстана поручил правительству принять оперативные меры по обеспечению устойчивого роста национальной экономики, реализации намеченных планов структурных реформ, удовлетворению нужд и потребностей граждан нашей страны», — говорится в сообщении во вторник.

Также сообщается, что в ходе встречи рассмотрены вопросы текущего состояния казахстанской экономики и перспективы ее развития в контексте складывающейся конъюнктуры на мировых рынках вследствие распространения коронавируса.