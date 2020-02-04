Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Экспорт казахстанской продукции в 2019 году сократился почти на 5%, сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

«За январь-ноябрь 2019 года общий объем экспорта составил $52,4 млрд, что на 4,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года ($ 55,0 млрд)», — сказал Султанов на расширенной коллегии министерства торговли и интеграции во вторник.

Снижение, по его словам, вызвано тремя основными факторами: снижением цены на нефть и на ферросплавы, а также сокращением продажи стального проката.

«Снижение цены на нефть на 9,8% по сравнению с 2018 годом, сократило стоимость на $3,1 млрд, при этом натуральный объем экспорта нефти вырос на 0,7% с 63,2 млн тонн до 63,6 млн тонн. Снижение мировых цен на ферросплавы сократило стоимостной экспорт на 14,4% или на $293,9 млн, тогда как в натуральном выражении экспорт увеличился на 6,7% с 1 453,5 тыс. тонн до 1 550,7 тыс. тонн. Сокращение проката плоского из нелегированной стали на 34,4% или на $455,8 млн произошло в связи с аварией на металлургическом комбинате «АрселорМиттал» и санкциями против Ирана, куда в 2019 году Казахстан поставлять металлопрокат перестал», — уточнил министр.

Также он отметил, что сегодня только порядка 400 казахстанских компаний регулярно представляют отечественное производство за рубежом, а это всего 2,5% от активных предприятий. В связи с этим доля экспорта казахстанских несырьевых товаров в глобальной торговой цепочке остается низкой.

«Нами проведен опрос экспортоориентированных предприятий и выявлены самые частые проблемы: сложность логистики и дороговизна транспортных расходов, несоответствие продукции международным стандартам, недостаточная информированность об условиях выхода на рынки зарубежных стран, а также о покупателях продукции. В этой связи, министерством начата работа по внедрению новой системы государственной поддержки – механизма акселерации экспортера. Данная программа позволит предпринимателям на безвозмездной основе получить помощь в интенсивном развитии компании в экспортных вопросах, а также сопровождении участника акселерации до выхода на новые рынки. В результате внедрения и апробирования экспортной акселерации к 2025 году мы рассчитываем, что в стране появятся новых 600 предприятий пищевой и легкой промышленности, уверенно экспортирующих свою продукцию на новые рынки», — добавил Султанов.