Сунгат Есимханов покинул пост вице-министра энергетики Казахстана

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Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Сунгат Есимханов покинул пост вице-министра энергетики Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2020 года Есимханов Сунгат Куатович освобождается от должности вице-министра энергетики РК, в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении во вторник.

Есимханов занимал пост замглавы минэнерго с ноября 2018 года. До этого с 2014 по 2018 годы он возглавлял комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК, а еще раньше – в 2013-2014 годы был директором департамента электроэнергетики и угольной промышленности министерства индустрии и новых технологий.

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