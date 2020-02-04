Павлодар. 4 февраля. КазТАГ – Коммунальщиков оштрафовали за мусорный коллапс в Павлодаре, передает КазТАГ.

«Сотрудниками местной полицейской службы за не вывоз мусора в отношении ТОО «Спецмашин» возбуждено административное производство по статье 505 (нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов) КоАП РК, наложен штраф в размере 100 МРП», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области во вторник.

Как заявили полицейские, в областном центре в течение трех суток ответственные службы не вывозили мусор, а «региональные паблики «пестрили» фотографиями переполненных мусорных контейнеров с выходных дней: пакеты с мусором, сложенные рядом с баками, и переполненные баки».

«Неравнодушные павлодарцы обратились на аккаунт dp_pavlodar с просьбой принять соответствующие меры. Меры были приняты незамедлительно», — заявили полицейские.

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что в Павлодаре с 3 января перестали вывозить твердо-бытовые отходы (ТБО), в результате город охватил мусорный коллапс. По словам чиновников, ситуация вызвана приостановлением работы ТОО «Спецмашин», которое добивается повышения тарифа с Т159 до Т322. В самой компании заявили, что мусор не разрешает ввозить на полигон компания, которая его эксплуатирует, и обвинили акимат города в искусственном создании сложившейся ситуации.

1 МРП = Т2651.