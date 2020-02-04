Спад цен на нефть ниже $50 за баррель из-за коронавируса маловероятен – Fitch

Алматы. 4 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагает, что вспышка коронавируса может сдерживать рост спроса на нефть, если вирус продолжит распространяться, но спад цен на нефть ниже $50 за баррель маловероятен, сообщает агентство.

«Если ситуация с коронавирусом ухудшится, избыточное предложение может стать более значительным, особенно в I полугодии, что может привести к более краткосрочному давлению на цены на нефть. В то же время, считают аналитики, политика ОПЕК+ по сдерживанию добычи в соответствии со спросом и ценовая чувствительность американской сланцевой нефти делает длительный спад цен на нефть ниже $50 за баррель для Brent маловероятным даже в стрессовом сценарии», — говорится в отчете Fitch.

Цены на нефть находятся под давлением с начала вспышки коронавируса, а нефть марки Brent упала с чуть менее $70 за баррель в начале января до примерно $56 за баррель в начале февраля.

На Китай приходится около 15% мирового потребления нефти. Страна – основной драйвер роста мирового спроса. По данным управления энергетической информации США (EIA), его вклад в рост мирового потребления за последние пять лет составлял в среднем 36% и должен был составить около 40% в 2020 году. Еще 30% роста спроса, как полагают аналитики агентства, обусловлено другими азиатскими странами, включая Индию.

Как отмечается в отчете, масштаб перенасыщения рынка будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК+ при необходимости корректировать уровни добычи.

Цены на нефть в 2020 году останутся крайне волатильными, как ожидает Fitch, на них могут повлиять геополитическая напряженность и экономические настроения.

Влияние коронавируса на внутреннее потребление нефти в Китае, как отмечается в докладе, зависит от того, насколько быстро транспортная система и промышленная активность вернутся к нормальным уровням.

Fitch Ratings прогнозирует цены на нефть на уровне $62,5 за баррель в 2020 году, $60 – в 2021 году и $57,5 – в 2022 году и в дальнейшем. По данным агентства, большинство производителей нефти и газа чувствуют себя комфортно с ценами от $50 до $76 за баррель.

Ранее сообщалось, что цены на нефть могут снизиться еще на $18 за баррель из-за коронавируса.