Прощай, многовекторность…

Госсекретарь США ясно дал понять, к какому креслу Казахстан должен придвинуть свою «табуретку»

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан можно с полным на то основанием назвать если не историческим, то уж точно знаковым. Хотя на первый взгляд приезд шефа госдепа в Нур-Султан выглядел совершенно дежурным мероприятием. Особенно на фоне предшествовавших ему посещений Киева и Минска.

Впрочем, глава американской дипломатии держался под стать хозяину Белого дома и вел себя скорее как бизнесмен. Он сразу же заявил, что хотя его страна не навязывает Нур-Султану приоритетов экономического сотрудничества, американские компании – лучший выбор. «Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения. Но я уверен, что партнёрство с американскими компаниями обеспечит самые лучшие результаты для любой страны. Эти очень хорошие сделки создают рабочие места, прозрачность контрактов, а не имеющие себе равных обязательства обеспечивают качество работы. Именно так работает американская система», — сказал г-н Помпео.

Шеф госдепа без обиняков призвал Казахстан «проявлять осмотрительность» по поводу инвестиций из Китая. По его словам, привлекательность этих инвестиций – угроза суверенитету и долгосрочному развитию нашей страны.

И тут же поставил своего казахстанского визави Мухтара Тлеуберди перед нелегким выбором – между отделенным от нас «тремя морями» Вашингтоном и куда более близким географически Пекином. «Защита основных прав человека определяет дух нации. Мы обсудили вопросы торговли людьми, тяжелую участь более миллиона мусульманских уйгуров и этнических казахов, которые находятся в интернированных лагерях Синьцзяна в КНР возле границы с Казахстаном. США обращаются ко всем странам с призывом присоединиться и потребовать закончить эти репрессии. Мы призываем обеспечить безопасное убежище для беженцев из Китая», — сказал Помпео. Именно так: не отсидку в казахстанских местах не столь отдаленных, а «безопасное убежище».

Теперь перед нашей дипломатией стоит прямо-таки дилемма: как угодить американцам, не поссорившись с китайцами? Похоже на то, что искушенный в тонкостях «бизнес-дипломатии» Помпео не напрасно встречался с живущими в Казахстане «китайскими» казахами, рассказавшими заморскому гостю о злоключениях их родственников в так называемых «центрах перевоспитания» в Синцзяне. Причем, эта встреча открывала программу его визита в нашу страну – что само по себе говорит о многом.

По большому счету это может означать только одно: Вашингтон предлагает Нур-Султану сделку — объединиться против Пекина. Немногим раньше Майк Помпео склонял Киев и Минск дружить против Москвы, взамен обещая украинцам помочь вернуть Донбасс с Крымом, а белорусам – «залить» их нефтью. Но если и те, и другие зашли в тупик в отношениях с соседней Россией, а потому им выбирать не приходится, то у Казахстана положение куда сложнее: нам приходиться сидеть даже не на двух, а сразу на трех стульях. И тут уж Майк Помпео показал себя не просто заправским коммивояжером, «сбывающим» клиенту потенциальные контракты с американским бизнесом, но и дипломатом ровно настолько, насколько искушена в дипломатии «бизнес-команда» президента Трампа.

Министр Тлеуберди и его недавний коллега по дипломатической службе президент Токаев – опытные политики, но в такой ситуации, похоже, оказались впервые. И потому им не оставалось ничего другого, кроме как деликатно промолчать в ответ на антикитайские пассажи гостя. Тем более, что совсем недавно оба позволяли себе публично отрицать саму проблему этнических казахов в лагерях Синцзяня. Еще в октябре прошлого года глава отечественной дипломатии заявлял: «Наш президент [Касым-Жомарт Токаев] недавно побывал с государственным визитом в Китае. На высоком уровне была подтверждена такая информация. Подтвердилось, что сейчас в “образовательных центрах” нет этнических казахов, проживающих в Китае. В центрах есть только сидящие там, или правонарушители».

А сам президент Токаев в нашумевшем интервью обозревателю DW Жанне Немцовой прямо дал понять, что не готов портить отношения с великим соседом. «…, в Синьцзяне проживают граждане Китайской Народной Республики. Что касается сообщений правозащитных организаций в отношении лиц казахской национальности, которые якобы содержатся в этих лагерях перевоспитания, концентрационных, как они утверждают, лагерях, эти факты требуют проверки. Во всяком случае, в отношении этнических казахов идет какое-то намеренное нагнетание вокруг этой темы»,- заявил он тогда.

Впрочем, Майку Помпео удалось заставить понервничать многих не только в Нур-Султане и Пекине. Ведь впервые, пожалуй, за всю постсоветскую историю дипломатия США предприняла столь откровенную попытку «оголить тылы» России на западе и востоке одновременно. Так что, у Москвы есть все основания «температурить» по поводу своих «стратегических союзников» из бывшего СССР. Тем более, что визит в Алматы, где накануне прошло заедание Евразийского межправительственного совета, нового российского премьера Михаила Мишустина не «перезапустил» ЕАЭС, как ожидали многие в той же России, а вышел преимущественно ознакомительным.

Конечно, говорить о кардинальном переделе существующего миропорядка едва ли стоит. Но уже сейчас очевидна невозможность усидеть на трех стульях для Казахстана. Визит высокого американского гостя наглядно продемонстрировал начало конца нашей любимой многовекторной внешней политики. Рано или поздно Казахстану придется выбирать, к какому из ведущих мировых «кресел» придвинуть свою «табуретку».

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