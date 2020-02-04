Генерал минобороны РК подозревается в получении взяток на системной основе

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ — Генерал министерства обороны (МО) Казахстана подозревается в получении взяток на системной основе, сообщает пресс-служба антикоррупционной службы.

«Агентством РК по противодействию коррупции совместно с министерством обороны по подозрению в совершении коррупционных преступлений изобличен начальник департамента кадров и военного образования министерства обороны РК генерал-майор. Высокопоставленный чиновник (…) подозревается в получении на системной основе взяток в значительных размерах от подчиненных за общее покровительство и продвижение по службе», — говорится в соо.

В ведомстве отметили, что подозреваемый вину признал и с участием защитника заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения.

«31 января в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста», — резюмируется в сообщении.