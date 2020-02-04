Режим ЧС введен в двух районах ВКО

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в двух районах Восточно-Казахстанской области, сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК Владимир Беккер.

«(Режим ЧС – КазТАГ) объявлен в двух районах ВКО в связи с большим количеством снега. Мы предполагаем, что будет объявлено и в Акмолинской области, потому что, по сведениям «Казгидромета», на 1 февраля количество осадков в виде снега превышает где-то на 50% в Акмолинской области. Ситуация достаточно серьезная в северных областях: Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской», — сообщил Беккер в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, режим ЧС не снимут, пока ситуация в соответствующих регионах не будет стабилизирована.

«Объявление ЧС позволяет местным органам финансовые, людские и технические ресурсы», — объяснил Беккер.

Напомним, 27 января режим ЧС был введен в Нур-Султане.