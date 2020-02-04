«Зачем Помпео приезжал в Центральную Азию?». «Казахстан накопил 120 млн тонн мусора. Что с ним делать?». «Исторические юбилеи: пиар-акции, очередной той или возрождение национального сознания?». «Какие ледниковые озера угрожают Алматы»

Сетевой Казахстан 4 февраля 2020г.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «Зачем Помпео приезжал в Центральную Азию?» — Хотя, скорее всего, главной целью визита государственного секретаря США в Центральную Азию был не столько Казахстан, сколько Узбекистан, где прошло совещание «С5+1» с министрами иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Интересно то, что формат «С5+1» был предложен США в последние годы президентства Барака ОБАМЫ. Таким образом, даже с приходом Дональда ТРАМПА в Белый Дом новая американская администрация решила не отказываться от этого формата, который является попыткой США вернуться в Центральную Азию на фоне укрепления в регионе позиций Китая и попыток России сохранить здесь свое военно-политическое присутствие.

«Казахстан накопил 120 млн тонн мусора. Что с ним делать?» — Проект экологического кодекса в новой редакции поступил на рассмотрение в мажилис. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум МИРЗАГАЛИЕВ в ходе презентации уверял депутатов — с принятием этого документа ситуация с экологией в стране изменится в лучшую сторону, причем весьма быстро.

IA — CENTR . RU . Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «Партийные стартапы в Казахстане: особенности «монтажных» работ» — Предстоящие парламентские выборы пройдут в Казахстане в конституционный срок, весной 2021 года – на этом усиленно настаивают казахстанские власти. И делают это так упорно, что невольно возникает вопрос: может быть, выборы наконец-таки будут модерироваться без ухищрений? Такая постановка неслучайна: из семи парламентских кампаний пять прошли в досрочном формате. И было бы правильно называть их не избирательным процессом, а перераспределением депутатских мандатов. Предстоящие же выборы потенциально могут нарушить как электоральную, так и партийную стерильность.

CAMONITOR . KZ . Сауле ИСАБАЕВА — «Исторические юбилеи: пиар-акции, очередной той или возрождение национального сознания?» — Практически каждый в год в Казахстане широко отмечают какой-нибудь юбилей. На нынешний пришлись сразу несколько: 1150-летие аль-Фараби, 175-летие Абая КУНАНБАЕВА и 750-летие Золотой Орды. А значит, и средств на их организацию будет отвлечено немало. Но есть ли практическая польза от этого? Может, стоит отмечать подобные юбилеи как-то иначе, чтобы и реальная польза от них была и чтобы они всех граждан страны объединяли?

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Казахстан и ЕАЭС: торговля, промышленность, финансы и глобальные проекты» — Пятилетнее пребывание Казахстана в Евразийском экономическом союзе позволяет оценить эффективность этой организации для страны. Впрочем, как и выявить проблемы внутреннего развития самого Казахстана. «Ведомости Казахстана» представляют исследование о нахождении Казахстана в ЕАЭС: что мы продаем и покупаем, что строим, в каких проектах участвуем, кто и насколько их финансирует.

TIME . KZ . «Копилка на развилке» — Министр труда и соцзащиты населения Биржан НУРЫМБЕТОВ ответил на критику внештатного советника президента Олжаса ХУДАЙБЕРГЕНОВА по вопросу досрочного снятия гражданами пенсионных накоплений для покупки жилья и обучения — Абсолютное большинство рабочей группы склоняется к тому, что сегодня, именно сейчас возможен только тот вариант, который предложило правительство. Да, по нему возможность снимать досрочно пенсию на покупку жилья получит только один процент казахстанцев — это 113 тысяч человек: 94 тысячи мужчин и 19 тысяч женщин. Какой бы вариант мы ни выбрали, надо понимать, что на пенсионном счету должна оставаться какая-то сумма, которой хватит в старости на ежемесячное получение хотя бы минимальной пенсии. Сегодня ее размер — 38 636 тенге в месяц.

«Знаний много не бывает» — Главный педагог страны Асхат АЙМАГАМБЕТОВ в прошлую пятницу огорошил новостями: от ужесточения допуска школьников к сдаче ЕНТ, введения студенческих электронных дипломов до новой игрушки для педагогов — онлайн-калькуляторе расчета зарплат. А для борьбы с мошенничеством в сфере высшего образования, возможно, уже с 2021 года казахстанские вузы начнут выдавать дипломы в электронном виде. Такая практика упростит процедуру проверки подлинности документов выпускников. Переход на цифровые дипломы, по мнению министра, позволит бороться с подделками.

«Дефицит нам не грозит» — Как закрытие границы с КНР скажется на торговом рынке и прилавках Алматы? Даулет АСЫЛБЕКОВ, начальник отдела аналитики и реализации программ палаты предпринимателей Алматы — Конечно, сокращение объемов торговли может привести к росту цен на продукты. Но, я думаю, негативное влияние ситуации с коронавирусом на рост цен немного преувеличено. Во-первых, многие продовольственные товары (за исключением фруктов и орехов) производят в Казахстане. Фрукты и орехи можно поставлять из стран Центральной Азии, с Кавказа или из Ирана. С другой стороны, у наших производителей появится возможность нарастить объемы продаж. Большинство предприятий в стране загружены только на 50 процентов мощностей, а значит, у них есть хороший потенциал. Основной отрицательный эффект видится именно в снижении экспорта: учитывая его структуру, при негативном сценарии можно ожидать сокращения роста экономики на 0,2-0,4 процента.

CARAVAN . KZ . «Что казахстанцы обязаны указать в декларации о доходах» — Через год докладывать государству о своих доходах обязаны будут госслужащие и их супруги, а также к ним приравненные, еще через два – сотрудники нацкомпаний, потом – бизнесмены и члены их семей. А с 2025 года – все остальные казахстанцы. Уже решено, что ложки с вилками, если они не из золота сделаны, считать не надо. А вот кур в курятнике и любимую собаку, возможно, в декларацию внести придется.

«В самый неподходящий момент закупленные за рубежом беспилотники могут ударить по своим» — Ситуация скандальная, если не сказать – тупиковая. Дело в том, что необходимых беспилотных систем (БПЛА), способных вести разведку, наносить ракетно-бомбовые удары, координировать действия армейских подразделений и добывать ценную информацию о противнике, сейчас можно пересчитать по пальцам одной руки. К тому же все они – импортные. Цена одного “Skylark” (“Жаворонок”) израильского производства, к примеру, колеблется в пределах 1 миллиона 300 тысяч долларов США. Примерно столько же обходится бюджету их техническое сопровождение. Наши отечественные кулибины готовы для нужд родной армии изготовить свои беспилотники не хуже импортных образцов, а где-то даже надежнее и намного дешевле, но им почему-то руководство МО РК “перекрывает кислород” и не дает зеленый свет.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «Станет ли 4.0 для нас роковым?» — Компьютеры стали самообучаемыми и человечество получило в актив IV промышленную революцию, т.н. Индустрию 4.0. Это привело к внедрению киберфизических систем в производство… Но легче от этого многим не становится, потому что в памяти те прошлые «титанические усилия» чиновников от Министерства образования по углублению, расширению и цифровизации системы. Доверия нет. И пока наши космические корабли бороздят просторы, акимы на лэнд-крузерах бескрайние степи, а детишки учатся по учебникам с ошибками в 3 смены и в классах по 45 человек на устаревших компьютерах, то мы все хорошо справляемся с задачей на оглупление. Нам всем за это – «5».

ZAKON . KZ . «Миллионная экономия на науке обернулась швырянием миллиардов на ветер» — Какие ледниковые озера угрожают Алматы и что необходимо предпринять для предотвращения катастрофы — читайте в эксклюзивном интервью доктора географических наук, профессора, мэтра гидрологической службы РК Бориса СТЕПАНОВА — Если в озере № 6 на леднике Маншук Маметовой останется всего 25 тысяч кубических метров воды, и оно прорвется по подземным каналам стока, то емкость, образуемая плотиной в урочище Мынжилки, будет полностью заполнена селевой массой… Другим ледниковым озером, угрожающим городу Алматы в случае прорыва и, как следствие, формирования катастрофического селя, является озеро № 13-бис в бассейне реки Кумбель — приток реки Улкен Алматы.

RATEL . KZ . Сапа МЕКЕБАЕВ – «Болевой порог министра Нурымбетова» — И еще о миллионе. Глава Минтруда Биржан НУРЫМБЕТОВ, который нам рассказывает, что юная выпускница вуза должна получать в месяц по 1 млн тенге, недавно сам признался, что он, целый министр, в свои 52 года имеет жалование размером всего лишь в 900 тыс. тенге. Было бы логичнее, если на вопрос, что думает Нурымбетов о придуманном им «пороге достаточности», его пресс-секретарь отвечал бы, что министр по этому поводу вообще ничего не думает. Он не думать поставлен, а проводить реформу.

365 INFO . KZ . «Битва чиновников: вице-министры судятся с ректором» — Вкратце: вице-министры и ответсекретарь министерства образования побеждают. Но проигравшая Анар КАИРБЕКОВА, ректор Южно-Казахстанского педагогического университета, сдаваться не намерена. Суд начался в сентябре 2019 года. Ответсек МОН РК Арын ОРСАРИЕВ и вице-министры Рустем БИГАРИ и Фатима ЖАКЫПОВА решили привлечь Каирбекову к гражданской ответственности за уничижительные публикации на Facebook. Пока шел процесс, Арын Орсариев перешел на другую должность, а Фатима Жакыпова покинула пост. 31 января суд удовлетворил иск.

«Авторские общества в Казахстане не помогают, а вымогают» — По закону, за трансляцию музыкальных произведений в заведениях бизнесмены должны платить отчисления авторам и исполнителям. Этот процесс курируют авторские общества, которых в стране несколько. Вот только вместо контроля исполнения закона об авторском праве их представители стараются выискивать нарушения. Бизнес авторских сообществ, по сути, превратился в инструмент «взимания дани» с предпринимателей. О ситуации в этой сфере рассказал автор и председатель авторского совета республиканского общественного объединения «Абырой» Ерлан СТАМБЕКОВ.

LITER . KZ . «Конкурс «Мисс Казахстана» ценой в 132 миллиона тенге. Куда потратили столько денег» — Дискуссия началась с поста, который выложила на своей странице в Facebook Президент Евразийской ассоциации туризма Рысты КАРАБАЕВА. «Есть ли польза для турбизнеса Казахстана от дорогостоящих мероприятий АО «Kazakh Tourism»? От фестивалей без туристов; от рекламы природных ресурсов без туруслуг и сервиса, без инфраструктуры; от конкурса «Мисс Казахстан»; от национальной премии National Tourism Awards?». Президент Евразийской ассоциации туризма акцентирует внимание на расходы национальной компании в последние два месяца прошлого года, когда в спешном порядке освоены 713 927 482 тенге и выражает сомнение в обоснованности расходов и качества из-за сжатых сроков.

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