Глава управления Жамбылской области арестован по подозрению в хищении бюджетных средств

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Тараз. 4 февраля. КазТАГ – Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Жамбылской области арестован по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает антикоррупционная служба.

«Начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области» по подозрению в совершении коррупционных преступлений. (…) 1 февраля в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении во вторник.

Чиновник подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе путем необоснованного перечисления и обналичивания через ИП за не оказанные услуги, а также незаконного начисления и выдачи заработной платы фактически не работавшему лицу.

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