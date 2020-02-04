Комитет по защите прав потребителей через суд требует от Bek Air вернуть деньги за билеты

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Комитет по защите прав потребителей (КЗПП) министерства торговли и интеграции Казахстана через суд требует от авиакомпании Bek Air вернуть деньги за билеты, сообщает пресс-служба комитета.

«31 января текущего года КЗПП МТИ подал иск в суд города Нур-Султан о нарушении прав потребителей услуг компании ​«Бек-Эйр». В иске КЗПП МТИ указывается, что права потребителей нарушены, поскольку компания ​«Бек-Эйр» не возвращает денежные средства за приобретенные авиабилеты, но не оказанные услуги (полеты авиакомпании были прекращены)», — говорится в сообщении во вторник.

В общей сложности в комитет на Bek Air пожаловались 20 человек, с требованием вернуть деньги за билеты на общую сумму Т444 434.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение. Позже гендиректор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс написал обращение к авиаторам после крушения самолета авиакомпании Bek Air из-за его предположительного обледенения. В нем глава авиаадминистрации призвал представителей отрасли убедиться, «что все экипажи осведомлены об очень холодных погодных условиях (температура может понижаться до -40)», и убедиться, «что самолет не покрыт льдом перед полетом».

10 января 2020 года заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что «в период с 01.00 до 7.00 часов 27 декабря прошлого года в аэропорту города Алматы были обработаны противообледенительной жидкостью пять воздушных судов, а пять воздушных судов не обрабатывались».