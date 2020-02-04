Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в Нур-Султане, Шымкенте и пяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 5 февраля ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

В Акмолинской области в среду местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 85-90%.

«5 февраля в Туркестанской области местами ожидаются ночью туман, днем ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте днем 5 февраля ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 5 февраля ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — сказано в сообщении.

В Кызылординской области 5 февраля местами сохраняется туман. Ветер юго-восточный, южный утром и днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-100%.

«5 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае 5 февраля ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

Вероятность шторма в Костанайской области составляет 90-95%.

«5 февраля в Актюбинской области местами сохраняются туман, гололед, ночью низовая метель. Ветер юго-западный, южный местами 15-20 метров в секунду. В Актобе 5 февраля ветер ночью юго-западный, южный порывы 16 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.