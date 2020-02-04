Казахстан не обеспечивает себя яблоками, творогом и мясом птицы – МСХ

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова/Владимир Радионов. Казахстан не обеспечивает себя по шести наименованиям продовольственных товаров, включая яблоки, творог и мясом птицы, сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

«По всем основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80 и более процентов, а по некоторым – более 100%. Исключение составляют шесть товаров: яблоки (69,5%), рыба (62%), колбасные изделия (61,1%), сыры и творог (58,4%), сахар (54,4%) и мясо птицы (51,2%), по которым пока имеется импортозависимость», — сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил необходимость выявления поддельного сыра.

«Параллельно необходимо усилить работу по выявлению фальсифицированной молочной продукции, которые реализуются на рынках под видом сыра. При себестоимости Т1320 (за один – КазТАГ) кг сыра, импортная продукция под видом сыра реализуется по Т1100. В этой связи необходимо увеличить частоту проверок импортированной продукции со стороны комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК», — отметил глава МСХ.

Также он сообщил, что Казахстан полностью удовлетворяет свою потребность в рисе, макаронных изделиях, подсолнечном масле, а обеспеченность солью превышает 250%.

«Что касается соли, то обеспеченность внутреннего рынка в 2018 году составил 263% (224,7 тыс. тонн). В 2019 году произведено 261,6 тыс. тонн, что больше на 16,4% производства 2018 года», — сказал Омаров.

Между тем министр отметил, что по восьми товарам питания доля импорта в Казахстане составляет более 15%.

«Мы выявили высокую импортозависимость. Так, восемь товаров находятся в группе риска. По ним доля импорта составляет более 15%. Практика показала, что даже небольшой дефицит товара в 5-7% может привести к росту цены в 1,5-2 раза из-за спекуляций», — добавил глава МТИ.

Он сообщил, что минторговли проведены встречи со всеми ассоциациями производителей социально значимых товаров, итог которых показал, что у Казахстана имеется большой потенциал по наращиванию производства практически по всем продовольственным товарам.

«Министерство сельского хозяйства совместно с акимами должны начать работу по увеличению объемов производства указанных товаров. В госпрограмме развития АПК предусмотрен механизм установления встречных обязательств бизнеса к получателям субсидий для увеличения объемов производства сельхозпродукции. В этой связи акимы при предоставлении субсидий должны осуществлять жесткий контроль за поставками на внутренний рынок», — полагает Султанов.