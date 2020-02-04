В росте цен на продукты питания виноваты акиматы – Султанов

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. В росте цен на продукты питания виноваты акиматы на местах, считает министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«В 2019 году рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 10,4%. В январе текущего года мы наблюдаем сезонный рост цен на 0,3%. Говоря о причинах роста, если исключить все объективные факторы, связанные с неурожаем и экспортом, – это недостаточная активность акиматов по мониторингу цен и принятию оперативных мер», — сказал Султанов на заседании правительства во вторник.

По данным МТИ, в прошлом году было зафиксировано 67 случаев превышения пороговых цен во всех регионах, но ни один акимат не принял процедур по установлению предельно допустимых цен и не принял установленных законом мер воздействия на торговые объекты. В январе текущего года снова зафиксировано семь случаев превышения пороговых цен, однако реакции от акиматов опять не последовало. К примеру, в Костанайской области, несмотря на общее снижение цен на социально значимые продовольственные товары на 0,7%, наблюдается превышение цен на мясо кур и яйца.

«В целом, мы считаем, что есть все инструменты и возможности для принятия ряда оперативных и системных мер. Помимо механизма установления предельных цен, требует кардинальных изменений формирование и использование стабфондов», — полагает глава МТИ.

Например, продолжил он, в прошлом году в Шымкенте и Мангистауской области товарные интервенции вообще не осуществлялись, в других регионах проводились интервенции не в тех товарных группах, где произошел наибольший рост цен.

«Например, было реализовано 2 тыс. тонн картофеля, но по нему низкая импортозависимость и рост цен был несущественный. При росте же цен на гречку на 80,5%, общий объем ее реализации из стабфондов составил всего лишь 213 тонн, что не повлияло на рынок. В тоже время на счетах и депозитах стабфондов имеются Т3 млрд свободных средств, ранее выделенных из бюджета для осуществления закупа товаров. Глава государства уже отметил их низкую эффективность и потребовал обеспечить переход от малоэффективной практики создания натуральных резервов социально значимых продуктов в региональных стабфондах к альтернативным инструментам», — подчеркнул министр.

Таким альтернативным инструментом является механизм стимулирования торговых сетей по принятию обязательств удерживания цен посредством льготного финансирования, однако данный инструмент, как констатировал Султанов, кроме Нур-Султана и Алматы, нигде не используется.