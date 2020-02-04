Летом птицефабрики продают яйца по заниженной цене – Омаров

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Летом птицефабрики продают яйца по заниженной цене, сообщил министр сельского хозяйства РК Сапарбек Омаров.

«По росту цен на мясо кур и яйца ежегодно в декабрь-январь месяцы наблюдается повышение цены, поскольку в летний период птицефабрики реализуют товарное яйцо по заниженной цене», — сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

При этом он привел в пример цены начала и середины 2019 года.

«К примеру, если в начале 2019 года средняя цена за десяток яиц составляла Т298, то в июле месяце продавали за Т237, при этом себестоимость – Т250. В этой связи, для обеспечения рентабельности производства и возмещения убытков, птицефабрики повышают стоимость продукции в период сокращения реализации яиц от частных подворий», — пояснил он.

Кроме того, Омаров добавил, что на стоимость птицеводческой продукции повлиял и рост цен на зерновые корма.