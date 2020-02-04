Султанов об «оборотной схеме»: Очень действенный инструмент сдерживания роста цен

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. «Оборотная схема» — очень действенный инструмент сдерживания роста цен, считает министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«Оборотная схема» – это очень хороший инструмент. Я, будучи акимом столицы, очень активно ее использовал. Такому же примеру последовал Алматы. Сейчас мы акимам предлагаем активно ее использовать», — сказал Султанов на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос.

По его словам, суть схемы заключается в облегченном кредите при финансировании торговых сетей, в то время как сети берут на себя обязательства по сдерживанию цен.

«При выдаче акиматом облегченного кредита сетям заключается соглашение, по которому торговые сети берут на себя обязательства по тем или иным видам продукции (сейчас по четырем, но ставим задачу по 19 позициям социально значимых продуктов питания) работать с конкретными поставщиками и во время сезонных колебаний держать цены. Это хорошо работает, так как дает оборотные средства и для производителей, и для сетей, позволяет им выстраивать среднесрочную и долгосрочную программы балансировки цен», — утверждает Султанов.

Ранее сообщалось, что в росте цен на продукты питания в Казахстане виноваты акиматы. Также сообщалось, что выговоры заместителям акимов повлияли на рост цен на социально значимые товары в Казахстане.