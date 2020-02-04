Наказывать за нарушение ПДД водителей иностранных авто могут в случае страховки в РК – МВД

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Наказывать за нарушение ПДД водителей иностранных авто могут в случае страховки в Казахстане, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции (КАП) министерства внутренних дел (МВД) РК Серик Тусупов.

«С 21 октября 2019 года мы можем привлекать к ответственности водителей иностранных транспортных средств. До 21 октября у нас не было интеграции с базами данных страховых компаний. Эту интеграцию мы проводили в течение 2019 года и завершили ее 21 октября, и с 21 октября мы имеем сведения о всех водителях иностранных транспортных средств, которые получили страховой полис в Казахстане», — сообщил Тусупов во вторник в кулуарах правительства, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

По его словам, процент нарушений со стороны иностранных транспортных средств (ТС) «пошел на спад с начала этого года».

«В прошлом году мы наблюдали резкий рост в 3,5 раза нарушений ПДД, допущенных со стороны иностранных транспортных средств. То есть, если в 2018 году это было 27 тыс. всего нарушений, то в 2019 году было уже 92 тыс. правонарушений. И по многим из них мы не смогли привлечь к ответственности правонарушителей, потому что у нас по ним не имелось сведений и прошли, истекли сроки давности привлечения транспортных средств. Мы провели интеграцию с базами данных страховых компаний. Уже таких случаев, что граждане РК совершают более 430 нарушений ПДД в год, то есть по 1,5-2 нарушения в день совершают, – таких фактов уже не будет», — заверил Тусупов.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования.

27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло

постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.