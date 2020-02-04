Проект АБР позволит РК отказаться от базаров и стать частью глобальных цепочек – Кампанелли

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Проект Азиатского банка развития (АБР) в сельскохозяйственной отрасли позволит Казахстану отказаться от базаров и стать частью глобальных цепочек стоимости, считает директор постоянного представительства АБР в РК Джованни Кампанелли.

«Активное участие местных властей в этой инициативе (проекте АБР – КазТАГ) также крайне важно. На прошлой неделе я встречался с (акимом Нур-Султана Алтаем – КазТАГ) Кульгиновым. Он сообщил, что Нур-Султан испытывает потребность в современных и эффективных оптовых сельскохозяйственных рынках и также Кульгинов выразил большую заинтересованность в скорейшем в начале строительных работ в городе. В конечном итоге этот проект поможет кардинально модернизировать уровень сельскохозяйственной инфраструктуры в государстве, выводя Казахстан на карту прогрессивных государств, которые отказались от неэффективных базаров старого образца и готовы стать частью глобальных цепочек стоимости», — сказал Кампанелли на заседании правительства во вторник.

По его словам, АБР всецело поддерживает развитие и структурные реформы сельхозотрасли Казахстана.

«Мы считаем, что реализация этого проекта поможет существенно диверсифицировать экономику, повысить эффективность отрасли, а также обеспечить доход и большое число рабочих мест как в сельской, так и в городской местности», — заключил Кампанелли.