Приезд из КНР не основание запускать полномасштабную проверку на коронавирус – Биртанов

Нур-Султан. 4 февраля. КаазТАГ – Махамбет Абжан. Приезд из Китая не основание запускать полномасштабную проверку на коронавирус, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Я прошу граждан успокоиться. То, что вы приехали из Китая, – это еще не основание запускать полномасштабную проверку (на коронавирус – КазТАГ), — сообщил Биртанов в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, некоторые люди создают ажиотаж, говоря: «Вот я хочу провериться, успокоиться».

«Ну не сработает. Провериться можно, конечно, но смысла нет. Во-первых, должны быть основания, симптомы. Понимаете, это недешевые, в принципе, анализы. Всем подряд (проводить анализы – КазТАГ) мы не видим необходимости. Мы только-только разработали этот тест – он дает нам позитивный результат. Мы его будем тиражировать сейчас. Все пациенты с подозрением на коронавирус будут немедленно обследованы. Специалисты говорят, 5-6 часов и мы будем иметь результат: положительный или отрицательный. Сейчас все отрицательно», — заверил Биртанов.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 20 623 человека, летальных случаев – 427.

30 января 2020 года сообщалось, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.

2 февраля стало известно, что Казахстан эвакуировал всех своих граждан из Уханя. Кроме того, из Китая казахстанской стороной были эвакуированы граждане Кыргызстана, Беларуси и Армении. Помимо этого, Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.