Новый глава коллегии ЕЭК обеспокоен создаваемыми странами ЕАЭС барьерами

Алматы. 4 февраля. КазТАГ – Новый глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович обеспокоен создаваемыми странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) барьерами, передает корреспондент агентства.

«Не изжиты случаи введения странами новых препятствий, и задача комиссии – совершенствовать механизмы мониторинга права союза и полноценно проводить его. Мы обязаны готовить убедительные материалы о проблемах и потерях, создаваемых этими препятствиями и односторонними решениями стран-участниц, идущими вразрез с правилами внутренней торговли. Нужна системная связь с бизнесом стран-участниц союза и зарубежными партнерами. Так мы укрепим доверие к интеграции в целом», — сказал Мясникович на заседании коллегии во вторник.

Он подчеркнул, что «несущим эффективным каркасом союза должна быть общая инфраструктурная платформа, включая транспорт, топливно-энергетический комплекс».

Как уточнили в пресс-службе ЕЭК, по мнению главы коллегии, ЕАЭС «будет стабильно развиваться в том случае, когда будут создаваться совместные кооперационные проекты и предприятия, в том числе евразийские транснациональные компании».

«Совместные инфраструктурные проекты и евразийские транснациональные корпорации позволят добиться главного – сделать процесс интеграции необратимым и требующим меньшего административного ресурса. Экономическая политика в своей основе должна способствовать взаимодополняемости национальных экономик как в сфере производственного базиса, так и в создании производств высоких переделов. Будет интерес в совместном бизнесе – будет устойчивая конструкция ЕАЭС. Равные условия хозяйствования, единые и безусловно соблюдаемые меры технического и нормативного правового регулирования не будут ущербны для национальных суверенитетов, а, наоборот, укрепят позиции наших стран. Рассчитываю на слаженную работу нашей сильной команды», — сказал председатель коллегии ЕЭК.

Михаил Мясникович вступил в должность главы коллегии ЕЭК 1 февраля. Его кандидатуру утвердили главы государств ЕАЭС 20 декабря 2019 года. В предыдущие годы Мясникович занимал различные государственные посты, включая должности председателя совета республики Национального собрания Беларуси, премьер-министра РБ, главы администрации президента РБ, руководителя Национальной академии наук Беларуси.