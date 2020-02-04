Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Почти 100 прибывших из Китая изолировали в отдельных боксах в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«За период с 6 января по 4 февраля 2020 года прибыло 30 002 человека. Специалистами санитарно-карантинных пунктов комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения осмотрены в международных аэропортах Алматы и Нур-Султана 21 439 человек, на железнодорожных вокзалах – 399 человек. На сегодняшний день госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 94 человека с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 61, в стационарах под медицинским наблюдением остаются 33 человека», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы, где освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.

«В республике имеются все необходимые ЛС и ИМН для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал. Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле министерства здравоохранения РК», — добавили в минздраве.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 20 623 человека, летальных случаев – 427.

30 января 2020 года сообщалось, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.

2 февраля стало известно, что Казахстан эвакуировал всех своих граждан из Уханя. Кроме того, из Китая казахстанской стороной были эвакуированы граждане Кыргызстана, Беларуси и Армении. Помимо этого, Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.